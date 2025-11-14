جهود مكثفة من واعظات الإسماعيلية لدعم السيدات في فن إدارة الأسرة

18 حجم الخط

تواصل واعظات مديرية أوقاف الإسماعيلية أداء دورهن الدعوي والتوعوي في مختلف مساجد المحافظة، من خلال إلقاء الندوات والدروس الدينية التي تهدف إلى توعية السيدات والفتيات بأمور دينهن، وتعميق القيم الأخلاقية والروح الإيمانية في النفوس.

تفاعل من السيدات

وقدّمت الواعظة هبة سامي عددًا من اللقاءات الهادفة التي تناولت موضوعات تربوية وإيمانية تهم الأسرة المسلمة والمجتمع، وسط تفاعل طيب من الحاضرات واستفادة واضحة من مضمون اللقاءات.

خطورة الرشوة على المجتمع

وعلى صعيد آخر نظَّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية لعددٍ من المدارس بالمحافظة، تحت عنوان «خطورة الرشوة»، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية ونشر الوعي الديني الصحيح بين فئات المجتمع.

جانب من مجالس العلم لواعظات الإسماعيلية، فيتو

شارك في الندوات عدد من أئمة ووعاظ المديرية، موضحين حرمة الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع، وأنها من كبائر الذنوب التي تفسد القلوب وتضيع الحقوق، مستدلين بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ التي تحذر منها.

ويأتي هذا النشاط برعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الذي أكد على استمرار عقد هذه الندوات في مختلف المدارس؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة وغرس قيم الأمانة والنزاهة في نفوس الطلاب.

من جانب آخر، حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 14 من نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ، وتأتي الخطبة الأولى: بعنوان: (هلّا شققتَ عن قلبه).

التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.

على أن تكون الخطبة الثانية: تحت عنوان: (خطورة الرشوة) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.