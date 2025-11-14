الجمعة 14 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة من واعظات الإسماعيلية لدعم السيدات في فن إدارة الأسرة

جانب من مجالس العلم
جانب من مجالس العلم لواعظات الإسماعيلية، فيتو
تواصل واعظات مديرية أوقاف الإسماعيلية أداء دورهن الدعوي والتوعوي في مختلف مساجد المحافظة، من خلال إلقاء الندوات والدروس الدينية التي تهدف إلى توعية السيدات والفتيات بأمور دينهن، وتعميق القيم الأخلاقية والروح الإيمانية في النفوس. 

محافظ الإسماعيلية: إزالة فورية لمزرعة دواجن مخالفة بأبوصوير (صور)

أمن الإسماعيلية يفحص فيديو طفلة الإشارة

تفاعل من السيدات 

وقدّمت الواعظة هبة سامي عددًا من اللقاءات الهادفة التي تناولت موضوعات تربوية وإيمانية تهم الأسرة المسلمة والمجتمع، وسط تفاعل طيب من الحاضرات واستفادة واضحة من مضمون اللقاءات. 

خطورة الرشوة على المجتمع 

وعلى صعيد آخر نظَّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية لعددٍ من المدارس بالمحافظة، تحت عنوان «خطورة الرشوة»، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية ونشر الوعي الديني الصحيح بين فئات المجتمع.

جانب من مجالس العلم لواعظات الإسماعيلية، فيتو
جانب من مجالس العلم لواعظات الإسماعيلية، فيتو

شارك في الندوات عدد من أئمة ووعاظ المديرية، موضحين حرمة الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع، وأنها من كبائر الذنوب التي تفسد القلوب وتضيع الحقوق، مستدلين بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ التي تحذر منها.

ويأتي هذا النشاط برعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الذي أكد على استمرار عقد هذه الندوات في مختلف المدارس؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة وغرس قيم الأمانة والنزاهة في نفوس الطلاب.

من جانب آخر، حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 14 من  نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ، وتأتي الخطبة الأولى: بعنوان: (هلّا شققتَ عن قلبه).

التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.

على أن تكون الخطبة الثانية: تحت عنوان: (خطورة الرشوة) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك». 

الاسماعيلية بالاسماعيلية اوقاف الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الفكر الوسطي الوعظات الاسره الرشوة

