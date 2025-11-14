ضبط مصنع أعلاف حيوانات داجنة بدون ترخيص فى القليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة في مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلك،

وأوضحت التحريات أن المصنع كان يعمل باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، ويطرح منتجاته بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يشكل خطرًا على صحة الحيوان والمستهلك على حد سواء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مديره المسؤول، وله معلومات جنائية، وبحوزته 90 طن مواد خام مجهولة المصدر، 10 طن منتج نهائي للأعلاف، 4 طن مواد بترولية، وخط إنتاج كامل.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار الحملات للتصدي لمثل هذه المخالفات.

