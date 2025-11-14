الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مصنع أعلاف حيوانات داجنة بدون ترخيص فى القليوبية

ضبط مصنع أعلاف وحيوانات
ضبط مصنع أعلاف وحيوانات داجنة مغشوشة بدون ترخيص فى القليوبية
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة في مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلك،

وأوضحت التحريات أن المصنع كان يعمل باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، ويطرح منتجاته بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يشكل خطرًا على صحة الحيوان والمستهلك على حد سواء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مديره المسؤول، وله معلومات جنائية، وبحوزته 90 طن مواد خام مجهولة المصدر، 10 طن منتج نهائي للأعلاف، 4 طن مواد بترولية، وخط إنتاج كامل.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار الحملات للتصدي لمثل هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلاف مغشوشة اعلاف حيوانية أعلاف داجنة غش تجاري القليوبية وزارة الداخلية ضبط مصانع وهمية حماية المستهلك

مواد متعلقة

ضبط 20 شركة بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة بالقاهرة

ضبط شخصين بسبب تمزيق لافتة انتخابية لمرشح مجلس النواب بمدينة السلام

ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ضبط استوديو يبث برامج مخالفة لحقوق الملكية الفكرية بالنزهة

ضبط شخص وسيدتين بتهمة ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو طرد شخص وزوجته لوالدته المسنة والتعدي عليها بالدقهلية

تحرير 918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية

الأكثر قراءة

الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري بحادث التجمع

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

المزيد
الجريدة الرسمية