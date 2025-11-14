ضبط قائد سيارة ربع نقل لأدائه حركات استعراضية فى الإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "ربع نقل" يؤدي حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بالإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو، والتي تبين انتهاء تراخيصها، وقائدها وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أقاربه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، ضمن الحملات المستمرة لضبط السلوكيات المرورية الخطرة وحماية المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.