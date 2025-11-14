الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومى.

ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى المختلفة بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى تلك القضايا، وتواصل الأجهزة جهودها لضبط كل المخالفين للحفاظ على استقرار السوق المصرفى والاقتصاد القومى.

بمضبوطات 6 أطنان … الأمن يضبط مخابز مخالفة ويتصدى للتلاعب بأسعار الخبز بالأسواق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 6 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

