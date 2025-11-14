الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

بمضبوطات 6 أطنان
بمضبوطات 6 أطنان … الأمن يضبط مخابز مخالفة ويتصدى للتلاعب
18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومى.

ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى المختلفة بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى تلك القضايا، وتواصل الأجهزة جهودها لضبط كل المخالفين للحفاظ على استقرار السوق المصرفى والاقتصاد القومى.

 

بمضبوطات 6 أطنان … الأمن يضبط مخابز مخالفة ويتصدى للتلاعب بأسعار الخبز بالأسواق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 6 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ضبط مخابز الخبز المدعم التلاعب بالاسعار وزارة الداخلية شرطة التموين الأسواق حماية المستهلك النقد الأجنبى جرائم النقد الأجنبي

