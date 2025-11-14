الجمعة 14 نوفمبر 2025
ضبط قائد دراجة ربط كلبًا وسحله على الطريق بقنا

المتهم
المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد دراجة نارية يقوم بربط كلب وسحله على أحد الطرق، مما أثار موجة من الاستياء بين رواد المواقع.

وبالفحص، تبين أن الدراجة النارية الظاهرة بالمقطع منتهية التراخيص، وتمكنت الأجهزة من تحديد قائدها وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قنا.

وعقب مواجهته بالمقطع، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بربط الكلب لإبعاده عن المنطقة بعد أن قام بعقر حصانه المملوك له، معتبرًا أن تصرفه كان وسيلة لمنع الضرر.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وإحالة المتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار الحفاظ على حقوق الحيوانات ومكافحة مثل هذه التصرفات المؤذية.

