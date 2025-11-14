4 نصائح تمنحك شكلا أصغر من عمرك بعد الأربعين

18 حجم الخط

بعد عمر الأربعين تحرص بعض النساء على العناية الجيدة بصحتهن وبشرتهن لتجنب علامات الكبر والمشكلات الصحية التى تحدث فى هذا العمر.

وتحرص بعض النساء على التغذية السليمة والنوم الجيد وتناول المكملات الغذائية بعد الأربعين لتعزيز الصحة العامة.

4 نصائح لمظهر أصغر بعد الأربعين

يقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن سر الشباب بعد الأربعين يبدأ من العادات اليومية، وهناك 4 نصائح تمنحك المرأة شكل أصغر من عمرها بعد الأربعين، منها:-

عمر الأربعين

جودة النوم، والنوم العميق يعزز إصلاح الجلد ليلا ويرفع تجدد الخلايا والكولاجين، ما ينعكس على تماسك البشرة ولمعانها وتقليل الخطوط الرفيعة، ولكن ضعف النوم المزمن يرتبط بزيادة علامات الشيخوخة وضعف الحاجز الجلدي وجفاف البشرة، لذا تجنبى السهر المتكرر. تقليل التوتر، وخفض التوتر يقلل الكورتيزول والالتهاب، فيحافظ على الكولاجين والإيلاستين ويعزز إصلاح الخلايا ويمنح مظهر أكثر نضارة مع خطوط أنعم، وممارسات الاسترخاء تحسن النوم والدورة الدموية للبشرة، ما يدعم التعافي الليلي وتقليل مظهر التجاعيد. الهضم وصحة الأمعاء، ومحور الأمعاء والجلد يربط توازن الميكروبيوم الجوفي بصحة البشرة، واضطرابه يزيد الالتهاب ويؤثر على مرونة الجلد وحاجزه، ودعم الهضم قد يخفض الالتهاب الجهازي ويحسن ترطيب الجلد واستجابته للإجهاد التأكسدي، ما يبطئ ملامح التقدم بالعمر. السيطرة على الالتهاب، والالتهاب المزمن يسرع تفكك الكولاجين ويظهر ترهل وتجاعيد أسرع، لذا تقليله خطوة محورية لمظهر أصغر سنا، وتحسين النوم وإدارة التوتر يساهمان مباشرة في خفض الالتهاب ودعم تجدد البشرة ونعومتها.

