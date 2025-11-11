6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها

18 حجم الخط

يحتاج الجسم بعد الأربعين إلى نظام خاص والحرص على التغذية السليمة المتوازنة وممارسة الرياضة وتناول المكملات الغذائية المهمة لتجنب حدوث أى مخاطر.

ويجب بعد سن الأربعين الاهتمام بمواعيد النوم وشرب الماء لمقاومة اضطراب الهرمونات خاصة عند النساء لتجنب أى أعراض مزعجة.

6 أعشاب لحياة أفضل بعد الأربعين

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك 6 أعشاب تغير الحياة للافضل بعد سن الأربعين، منها:

المرأة بعد الأربعين، فيتو

الجنسنج الأحمر، وهو كنز للجسم لأنه يمنحه طاقة عالية، ويساعد في تقليل مقاومة الإنسولين، ويحسن المزاج والتركيز وموجود على شكل مكملات وأفضل نوع الكوري أو السيبيري، ويتم تناوله صباحا. عشبة زهرة الربيع المسائية أو البرايم روز، وتستخدم في انقطاع الدورة وتحسين مشاكل انقطاع الدورة وتحسن النوم وتقلل ألم العظام وتستخدم ليلا أو بعد العشاء. عشبة البلاكوهوش أو الكوهش الأسود وله خصائص شبه الاستروجين حيث يقلل من الهبات الساخنة ويحسن من اضطرابات النوم ويقلل التعرق الكثير عند النساء بعد الأربعين. عشبة الجنكه أو الجينكو من أفضل الأعشاب لتحسين الدورة الدموية لتصل جيدا الأطراف خاصة لمن لديهم برودة في الأطراف، ويحسن الذاكرة بقوة ويساعد في تقليل تكوين الجلطات، ولكنه ممنوع لمرضى الضغط العادي ويؤخذ فى الصبح وليس الليل. البنجر من النباتات المضادة للالتهابات في الجسم، حيث يزيد إفراز مادة أكسيد النتريد أو النترك أوكسايد التى تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتساعد في تقليل ضغط الدم، ومنع على شكل مكملات، وهو مفيد لمرضى أنيميا فقر الدم، ويستخدم على معدة فارغة قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل، وممنوع استخدامه مع الكالسيوم. عشبة شوكة الحليب، وهى من الأعشاب القوية جدا التي تحسن وظائف الكبد وتساعد في التخلص من دهون الكبد وتقليل مقاومة الإنسولين، ويفضل استعمالها بعد الأكل من مرتين لثلاث مرات.

