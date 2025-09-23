أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة العظام بعد سن الأربعين

أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة العظام، مع التقدم في العمر، تبدأ صحة العظام في التراجع تدريجيًا، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تقل قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وتنخفض مستويات بعض الهرمونات المهمة مثل الإستروجين عند النساء، وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.





لذلك يصبح الاهتمام بالغذاء المتوازن من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على قوة العظام ومرونتها.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على صحة العظام بعد سن الأربعين ليس بالأمر الصعب إذا التزمنا بنظام غذائي متوازن يضم الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، فيتامين د، البروتين، والمغذيات الأخرى.



أضافت الدكتورة مها، أن العادات الغذائية الصحية إلى جانب النشاط البدني تشكل خط الدفاع الأول ضد هشاشة العظام، وتضمن التمتع بجسم قوي وحياة أكثر نشاطًا ومرونة مع التقدم في العمر.





أطعمة ومشروبات تدعم صحة العظام بعد الأربعين

وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة العظام بعد الأربعين.

صحة العظام بعد الأربعين

أولًا: الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم هو المكوّن الأساسي للعظام، ويؤدي نقصه إلى ضعفها وهشاشتها. ومن أهم مصادره الطبيعية:

منتجات الألبان: مثل الحليب، الزبادي، والجبن، فهي من أغنى المصادر بالكالسيوم سهل الامتصاص.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير، حيث تحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم بجانب الفيتامينات المهمة.

البقوليات: كالفاصوليا البيضاء والعدس، التي تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين في آن واحد.

المكسرات والبذور: خاصة اللوز، بذور السمسم، وحبوب الشيا، حيث تعد وجبة خفيفة ممتازة لدعم صحة العظام.

ثانيًا: فيتامين د لتعزيز امتصاص الكالسيوم

حتى مع تناول الكالسيوم، يحتاج الجسم إلى فيتامين "د" لامتصاصه بكفاءة. ويُعتبر نقص هذا الفيتامين من أهم أسباب هشاشة العظام بعد سن الأربعين.

المصادر الطبيعية: التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو قبل الغروب لمدة 15–20 دقيقة.

الأطعمة الغنية بفيتامين د: مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، السردين)، زيت كبد الحوت، والبيض.

المكملات الغذائية: قد يوصي بها الطبيب في حال وجود نقص حاد.

ثالثًا: البروتين ودوره في بناء العظام

البروتين لا يقتصر دوره على بناء العضلات، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على الكثافة العظمية. بعد الأربعين، يحتاج الجسم إلى توازن جيد بين البروتين والكالسيوم.

مصادر البروتين الحيواني: مثل اللحوم الخالية من الدهون، الدجاج، الأسماك، والبيض.

مصادر البروتين النباتي: كالبقوليات، الحمص، والعدس، وهي مفيدة بشكل خاص لمن يقللون من استهلاك اللحوم.

رابعًا: المغنيسيوم والفوسفور لدعم العظام

المغنيسيوم يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام، والفوسفور يدخل في تكوين الهيكل العظمي.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم: المكسرات، الأفوكادو، الموز، والشوكولاتة الداكنة.

أطعمة غنية بالفوسفور: الأسماك، منتجات الألبان، والبيض.

خامسًا: الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين C وK

فيتامين C: يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي في العظام. نجده في البرتقال، الفراولة، الكيوي، والفلفل الملون.

فيتامين K: يحفّز إنتاج بروتينات ترتبط بالكالسيوم في العظام، ويوجد في البروكلي، الكرنب، والخس.

سادسًا: أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 تقلل من الالتهابات وتساهم في حماية العظام من التآكل.

مصادرها: الأسماك الدهنية، بذور الكتان، الجوز، وزيت الزيتون.

سابعًا: المشروبات المفيدة لصحة العظام

أطعمة لصحة العظام

الحليب ومشتقاته: من أهم المشروبات الغنية بالكالسيوم.

العصائر الطبيعية المدعمة بالكالسيوم: مثل عصير البرتقال أو التفاح المضاف إليه الكالسيوم.

مشروبات الأعشاب: كالينسون والبابونج، التي تساعد على تهدئة الجسم وتحسين امتصاص المعادن.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يحافظ على توازن المعادن داخل الجسم، بما فيها الكالسيوم والمغنيسيوم.

ثامنًا: أطعمة ومشروبات يُفضل التقليل منها بعد الأربعين

المشروبات الغازية: تحتوي على الفوسفور الزائد الذي يؤثر سلبًا على العظام.

الكافيين الزائد: مثل القهوة والشاي بكثرة، حيث يقلل من امتصاص الكالسيوم.

الأطعمة المالحة: الإفراط في الملح يؤدي إلى فقدان الكالسيوم عن طريق البول.

السكريات: تسبب التهابات وتضعف من قدرة الجسم على امتصاص المعادن.

نصائح عملية للحفاظ على العظام بعد الأربعين

تناول وجبات متوازنة تجمع بين الكالسيوم، البروتين، والفيتامينات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة تمارين المقاومة والمشي.

تقليل التدخين والكحوليات لأنها تضعف العظام.

إجراء فحوص دورية لقياس كثافة العظام عند التقدم في العمر.

