فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين

قوة العضلات
بناء العضلات بالجسم أمر مهم وضروري للصغار لأنه يعزز من قوة الجسم ويحافظ على نموه بشكل صحى، ولكن قوة العضلات للكبار أمر أيضا ضرورى.

وزيادة الكتلة العضلية بالجسم أمر لا يهتم به المثير من الأشخاص خاصة النساء دون وعى بمدى فوائدها لصحة الجسم ووزنه.

فوائد زيادة العضلات بالجسم 

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية، إن العضلات هى الدواء بعد الأربعين، وذلك بسبب:-

  • تحسن مستقبلات الانسولين وتقلل احتمالية الإصابة بالسكر من النوع الثاني وتخلص الجسم من الالتهابات.
  • تزيد الميتابوليزم وتحرق الدهون بكل سهولة.
  • تساعد على الإتزان الهرموني مثل هرمون التستوستيرون والكورتيزول وهرمون النمو.
  • زيادة الكتلة العضلية يقلل من خطر الإصابة بأمراض سكر الدم من النوع الثاني، وامراض القلب والجلطات، والزهايمر والنسيان المتكرر، وضغط الدم الغير مبرر خاصة في السن الصغير، وهشاشة العظام والكسور
  • العضلات تخلص الجسم من مقاومة الانسولين وتحرق الدهون سريعا وبأقل جهد.
  • أكثر من 80% من السكر  بعد الوجبات يتخزن في العضلات، مايجعل العضلات المنظم الأول للجلوكوز أو السكر في الجسم
فوائد زيادة العضلات بالجسم 

ما هي طرق زيادة العضلات؟

وأضاف مسعد، أن من طرق زيادة العضلات بالجسم:-

  1. تمارين المقاومة هي الحل وتنقسم إلى الأجهزة في الجيم والباند، والدمبلز، ووزن الجسم.
  2. الجمع بين تدريب المقاومة المنظم والتغذية الكافية بالبروتين والطاقة.
  3. النوم الجيد والابتعاد عن السهر تماما.
  4. كثافة التمرين هي أساس التطور والزيادة العضلية من خلال زيادة الأوزان تدريجيا والاهتمام بهضم البروتين أهم من زيادة جرامات البروتين.

وتابع، أن الاهتمام بزيادة قوة العضلات بعد الأربعين مهم، لأنه بعد سن ال 35 كتلة العضلات فى الجسم أقل بنسبة 5% كل من 8 إلى 10 سنوات، وهذه النسبة تزيد فى حالة وجود مشاكل في الهرمونات أو مشاكل في الهضم.

بزيت النعناع والكافور، وصفة فعّالة لتخفيف آلام العضلات

الفرق بين الكولاجين البقري والبحري وأيهما أفضل لبناء العضلات

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

