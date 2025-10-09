الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

وسائل منع الحمل،
وسائل منع الحمل، فيتو

وسائل منع الحمل من الوسائل التي لا غنى عنها عند النساء لتنظيم الأسرة والإنجاب، وأنواعها عديدة ويتم استخدامها على حسب حاجة كل سيدة وطبيعة جسدها في التعامل مع أن أنواع الوسائل.

وهناك بعض الأقاويل التي تتبعها بعض النساء، وهي ضرورة التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين حفاظًا على صحة الرحم والصحة العامة للمرأة.

 

التوقف عن وسائل منع الحمل بعد الأربعين 

ويقول الدكتور ناصر الخولي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الامتناع عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين حفاظًا على الصحة ما هو إلا شائعات لا أساس لها منها الصحة.

وسائل منع الحمل 
وسائل منع الحمل 

سن انقطاع الدورة الشهرية 

وأضاف الخولي، أن هذه الشائعة تعني أن النساء بعد الأربعين يجب أن تمتنع عن الكبسولات والحقن والأقراص الخاصة بمنع الحمل وغير متاح فقط سوى الواقي الذكري، وهذا غير صحيح، لأن جميع وسائل منع الحمل آمنة ويمكن استخدامها حتى انقطاع الطمث أي  في سن الـ 51 عامًا، وأثبتت الدراسات أن انقطاع الطمث يتم فى سن الـ51 أو قبلها بخمس سنوات أو بعدها بخمس سنوات وهذا يعني أن فترة انقطاع الكتب تحدث من عمر 46 عامًا حتى 56 عامًا.

وتابع، أن طوال فترة نزول الدورة الشهرية يمكن أن يحدث حمل وبالتالي الوسيلة هنا ضرورية وجميع الوسائل آمنة ما دامت لم تشكو منها صاحبتها.

 

علاقة التدخين بوسائل منع الحمل 

وأوضح الدكتور ناصر الخولي أستاذ النساء والتوليد، أن المشكلة هنا تواجه فقط النساء المدخنات حيث عليهن التوقف عن أقراص منع الحمل المركبة بعد سن الـ 35 وذلك حفاظًا على صحتهن لأن التدخين يؤثر فيهن بشكل سلبي.

txt

هل وسائل منع الحمل تخزن الدورة الشهرية وتمنع نزولها

txt

ماهى أسباب الولادة القيصرية ؟ استشارى يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل منع الحمل التدخين التوقف عن وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين الصحة صحة الدكتور ناصر الخولى

مواد متعلقة

تأثير التوتر على الدورة الشهرية والتوازن الهرموني لدى السيدات

علاج التهابات المهبل، بين الوقاية والعلاج الطبي والطرق الطبيعية

أعراض تأخر الدورة الشهرية ونصائح لتنظيم موعدها

الصحة: الفحص الدوري للنساء يحمي من سرطان عنق الرحم

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، جنون جديد لـ الطماطم وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

سعر السمك اليوم، قفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البلطي وانخفاض البوري 30 جنيها

ترامب: سترون غزة يعاد بناؤها والولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام

اليوم، منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه المغرب وديا

إجراءات حمل حقيبة سفر إضافية على متن الطائرة

خريف الغضب، انخفاض على غير العادة بدرجات الحرارة، تحذيرات من أمطار غزيرة، رياح واضطرابات حركة الملاحة بالشواطئ

نيابة عن السيسي، مدبولي يترأس وفد مصر اليوم في القمة 24 للكوميسا

محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
هيئة البث العبرية: بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة