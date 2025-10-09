هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

وسائل منع الحمل من الوسائل التي لا غنى عنها عند النساء لتنظيم الأسرة والإنجاب، وأنواعها عديدة ويتم استخدامها على حسب حاجة كل سيدة وطبيعة جسدها في التعامل مع أن أنواع الوسائل.

وهناك بعض الأقاويل التي تتبعها بعض النساء، وهي ضرورة التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين حفاظًا على صحة الرحم والصحة العامة للمرأة.

التوقف عن وسائل منع الحمل بعد الأربعين

ويقول الدكتور ناصر الخولي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الامتناع عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين حفاظًا على الصحة ما هو إلا شائعات لا أساس لها منها الصحة.

وسائل منع الحمل

سن انقطاع الدورة الشهرية

وأضاف الخولي، أن هذه الشائعة تعني أن النساء بعد الأربعين يجب أن تمتنع عن الكبسولات والحقن والأقراص الخاصة بمنع الحمل وغير متاح فقط سوى الواقي الذكري، وهذا غير صحيح، لأن جميع وسائل منع الحمل آمنة ويمكن استخدامها حتى انقطاع الطمث أي في سن الـ 51 عامًا، وأثبتت الدراسات أن انقطاع الطمث يتم فى سن الـ51 أو قبلها بخمس سنوات أو بعدها بخمس سنوات وهذا يعني أن فترة انقطاع الكتب تحدث من عمر 46 عامًا حتى 56 عامًا.

وتابع، أن طوال فترة نزول الدورة الشهرية يمكن أن يحدث حمل وبالتالي الوسيلة هنا ضرورية وجميع الوسائل آمنة ما دامت لم تشكو منها صاحبتها.

علاقة التدخين بوسائل منع الحمل

وأوضح الدكتور ناصر الخولي أستاذ النساء والتوليد، أن المشكلة هنا تواجه فقط النساء المدخنات حيث عليهن التوقف عن أقراص منع الحمل المركبة بعد سن الـ 35 وذلك حفاظًا على صحتهن لأن التدخين يؤثر فيهن بشكل سلبي.

