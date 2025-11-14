أهمية الزائدة الدودية بالجسم وطرق الحفاظ عليها

18 حجم الخط

الزائدة الدودية من الأعضاء الداخلية بالجسم وتوجد أسفل البطن ولكنها سريعة الالتهاب وللاسف فئة كبيرة من الكبار والصغار يصابون بالتهابات بها تؤدى إلى استئصالها.

والتهاب الزائدة الدودية يعتبر من الإصابات الخطيرة التى يجب التعامل معها سريعا من حيث العلاج أن أمكن أو الجراحة حتى لا تنفجر.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن استئصال الزائدة الدودية من أكبر الجرائم التى ترتكب فى حق الجسم، وللأسف يظن العديد من الأشخاص أن الزائدة الدودية بالجسم ليس لها قيمة بسبب اسمها دون التطرق إلى أهميتها بالجسم.

فوائد الزائدة الدودية بالجسم

وأضاف سلامة، أن الله سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان بدقة شديدة ولا يوجد عضو فى الجسم بلا فائدة وبالتالى الزائدة الدودية لها أهمية كبيرة فى الجسم، فهى مخزن استراتيجي للبكتيريا النافعة تحافظ عليهم وقت الأمراض، وعندما يحدث إسهال أو التهاب، هي التي تعيد زرع البكتيريا المفيدة في الأمعاء لتعيد التوازن مرة أخرى.

التهاب الزائدة الدودية

وتابع، أن الزائدة الدودية هي جزء مناعي مهم جدا، حيث تعلم جهاز المناعة أن يفرق بين العدو والصديق، وتساعد على أن يكون رد الفعل المناعي متوازن ومضبوط، كما لها علاقة مباشرة بصحة القولون وحمايته من الالتهابات المزمنة، والأبحاث الحديثة تؤكد أن من يستأصل الزائدة الدودية يزيد لديه خطر الإصابة بأمراض مثل التهاب القولون، وداء كرون، وبعض أمراض المناعة الذاتية.

أسباب التهاب الزائدة الدودية وطرق الوقاية منها

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن العصبية والتوتر والضغط العصبى والمصنعات تدمر الزائدة الدودية، ولكن الجراحة ليس الحل بل يجب تجنب مسببات الالتهاب مع الحفاظ على الزائدة الدودية من خلال الطعام الصحى، وهناك أكلات تحافظ على صحة الزائدة الدودية، منها:-

الأكلات الغنية بالألياف الذائبة

الفاكهة وبذور الشيا والصمغ العربي وبعض الخضروات

الدهون الصحية

المخلل المتخمر

الكيفر والزبادي والراي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.