الأعراض المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال والحوامل، ومتى تدل على انفجارها؟

الزائدة الدودية عبارة عن كيس ضيق على شكل أنبوب يبرز من الأمعاء الغليظة في الجانب الأيمن السفلي من البطن، ويمكن أن يؤدي الانسداد أو العوائق في الزائدة الدودية إلى التهاب الزائدة الدودية.

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب وعدوى في الزائدة الدودية، ويمكن أن ينتج هذا عن تراكم المخاط أو الطفيليات أو البراز بشكل أكثر شيوعًا.

إذا لم يحصل المريض على علاج سريع للزائدة الملتهبة، فقد تنفجر وتطلق بكتيريا خطيرة في البطن، وتسمى العدوى الناتجة التهاب الصفاق، وهذه حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يعد تمزق الزائدة الدودية حالة تهدد الحياة، نادرًا ما يحدث التمزق خلال أول 24 ساعة من ظهور الأعراض، لكن خطر التمزق يرتفع بشكل كبير بعد 48 ساعة من ظهور الأعراض.

من المهم جدًا التعرف على الأعراض المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية حتى يمكن طلب العلاج الطبي على الفور.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

يسبب التهاب الزائدة الدودية مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك:

ألم في البطن

حمى منخفضة

غثيان

قيء

فقدان الشهية

إمساك

إسهال

صعوبة في إخراج الغازات

لن يعاني جميع الأشخاص من نفس الأعراض، لكن من المهم أن رؤية الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الطبية، يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية بسرعة تصل إلى 48 إلى 72 ساعة بعد ظهور الأعراض.

يجب الذهاب إلى المستشفى على الفور إذا كان المريض يعاني من أي من الأعراض التالية.

ألم البطن

عادةً ما ينطوي التهاب الزائدة الدودية على ظهور تدريجي لألم خفيف أو تشنجي أو مؤلم في جميع أنحاء البطن، ومع تورم الزائدة الدودية والتهابها، فإنها تهيج بطانة جدار البطن، والمعروفة باسم الصفاق.

يسبب هذا ألمًا حادًا موضعيًا في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ويميل الألم إلى أن يكون أكثر ثباتًا وشدّة من الألم الخفيف المؤلم الذي يحدث عند بدء الأعراض.

حمى خفيفة

عادةً ما يسبب التهاب الزائدة الدودية حمى تتراوح بين 37.2 درجة مئوية و38 درجة مئوية، وقد يشعر المريض أيضًا بقشعريرة.

إذا انفجرت الزائدة الدودية، فقد تتسبب العدوى الناتجة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يعني المريض من الحمى التي تزيد عن 38.3 درجة مئوية وزيادة معدل ضربات القلب أن الزائدة الدودية قد انفجرت.

اضطراب في الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية الغثيان والقيء، وقد يفقد المريض شهيته ويشعر وكأنه لا يستطيع تناول الطعام، وقد يصاب أيضًا بالإمساك أو الإسهال الشديد.

إذا كان يواجه صعوبة في إخراج الغازات، فقد يكون هذا علامة على انسداد جزئي أو كلي في الأمعاء، وقد يكون هذا مرتبطًا بالتهاب الزائدة الدودية الكامن.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

لا يستطيع الأطفال دائمًا وصف شعورهم، وقد يجدون صعوبة أيضًا في تحديد الألم، وقد يقولون إن الألم في البطن بالكامل، وقد يجعل هذا من الصعب تحديد ما إذا كان التهاب الزائدة الدودية هو السبب.

يمكن للوالدين بسهولة الخلط بين التهاب الزائدة الدودية ومرض المعدة أو عدوى المسالك البولية (UTI).

من الأفضل دائمًا توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتهاب الزائدة الدودية، ويمكن أن يكون تمزق الزائدة الدودية خطيرًا على أي شخص، لكن خطر الوفاة أعلى عند الرضع والأطفال الصغار.

غالبًا ما يُظهِر الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل الأعراض التالية لالتهاب الزائدة الدودية:

القيء

انتفاخ البطن أو تورمها

بطن مؤلم

الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون هم أكثر عرضة لتجربة:

الغثيان

القيء

ألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن

أعراض التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل

تتشابه العديد من أعراض التهاب الزائدة الدودية مع إزعاجات الحمل، ووتشمل هذه تقلصات المعدة والغثيان والقيء.

ومع ذلك، قد لا تعاني النساء الحوامل دائمًا من الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الزائدة الدودية، وخاصة في أواخر الحمل، ويدفع الرحم المتنامي الزائدة الدودية إلى أعلى أثناء الحمل، وهذا يعني أن الألم قد يحدث في الجزء العلوي من البطن بدلًا من الجانب الأيمن السفلي من البطن.

كما أن النساء الحوامل المصابات بالتهاب الزائدة الدودية أكثر عرضة للإصابة بحرقة المعدة أو الغازات أو نوبات متناوبة من الإمساك والإسهال.

علاج التهاب الزائدة الدودية

من المحتمل أن يتلقى المريض المضادات الحيوية قبل الجراحة، حيث تساعد الأدوية في منع تطور العدوى بعد الجراحة.

يقوم الجراح بعد ذلك بإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، وتسمى هذه العملية استئصال الزائدة الدودية.

قد يقوم الجراح بإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية المفتوحة أو استئصال الزائدة الدودية بالمنظار، ويعتمد هذا على شدة التهاب الزائدة الدودية.

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