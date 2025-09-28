الفلفل الحار يحمي من سرطان القولون وأمراض القلب

فوائد الفلفل الحار، الفلفل الحار من أنواع الفلفل الشهيرة التي لها شعبية على مستوى العالم حيث أن هناك بعض الأشخاص يعشقونه ويضيفونه إلى جميع أنواع الطعام.

وفوائد الفلفل الحار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفلفل الحار من الخضروات الشهيرة التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم، ويتميز بطعمه اللاذع ورائحته المميزة، إضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة التي جعلت الأطباء وخبراء التغذية ينصحون بتناوله بكميات معتدلة.

القيمة الغذائية للفلفل الحار

وأضافت منى، يحتوي الفلفل الحار على مركبات نشطة مثل الكابسيسين، وهو المسؤول عن الطعم الحار وعن الكثير من الخصائص العلاجية والوقائية.

فوائد الفلفل الحار

فوائد الفلفل الحار الصحية

وتابعت، أن من فوائد الفلفل الحار التى تدفعنا لتناوله:-

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والفلفل الحار يساعد على تحسين الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة الكابسيسين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتقليل تراكم الكوليسترول الضار، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، ويخفض من احتمالية تجلط الدم، مما يحمي القلب من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

إنقاص الوزن، زالكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يزيد من معدل الأيض في الجسم، ويحفز عملية حرق السعرات الحرارية، كما أنه يقلل من الشهية للطعام ويعزز الإحساس بالشبع، مما يجعله مساعد طبيعي في الحميات الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن.

تقوية جهاز المناعة، والفلفل الحار غني بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات، كما يحتوي على مضادات أكسدة أخرى مثل الكاروتينات والبيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن الفلفل الحار يضر المعدة، إلا أن تناوله باعتدال قد يحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على الهضم الجيد للطعام، كما أن الكابسيسين يملك خصائص مضادة للبكتيريا قد تقلل من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

تسكين الآلام الطبيعية، والكابسيسين يعمل كمادة مسكنة طبيعية للآلام، إذ يستخدم في صناعة بعض الكريمات والمراهم الطبية لعلاج آلام المفاصل والعضلات، وتناول الفلفل الحار أيضًا يساعد على إفراز الإندورفين في الجسم، وهو هرمون السعادة الذي يقلل من الإحساس بالألم ويحسن المزاج.

تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الفلفل الحار يساهم في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يجعله خيار مفيد لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتناول الفلفل الحار يساعد على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان الأنفي بفضل تأثير الكابسيسين في إذابة المخاط، لذلك فهو مفيد في حالات نزلات البرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية.

تعزيز صحة البشرة والشعر، واحتواء الفلفل الحار على مضادات الأكسدة وفيتامينات مثل A وE يساعد على حماية البشرة من التجاعيد المبكرة ويحفز إنتاج الكولاجين، كما أن بعض الزيوت المستخلصة من الفلفل الحار تستخدم لتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والكابسيسين يمتلك خواص مضادة لنمو الخلايا السرطانية، حيث يمنع انتشارها ويحفز على موتها المبرمج، لذلك فإن تناول الفلفل الحار قد يقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.

تحسين المزاج وتقليل التوتر، وتناول الأطعمة الحارة يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام.

نصائح عند تناول الفلفل الحار

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الفلفل الحار، منها:-

يفضل تناوله بكميات معتدلة لتجنب تهيج المعدة أو الإصابة بحرقة المعدة.

يجب على مرضى القولون العصبي أو القرحة أو البواسير استشارة الطبيب قبل الإكثار من تناوله.

يمكن إضافته إلى الأطعمة كتوابل أو تناوله طازجًا مع السلطات لزيادة قيمته الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.