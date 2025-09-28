الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الفلفل الحار يحمي من سرطان القولون وأمراض القلب

الفلفل الحار
الفلفل الحار

فوائد الفلفل الحار، الفلفل الحار من أنواع الفلفل الشهيرة التي لها شعبية على مستوى العالم حيث أن هناك بعض الأشخاص يعشقونه ويضيفونه إلى جميع أنواع الطعام.

وفوائد الفلفل الحار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفلفل الحار من الخضروات الشهيرة التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم، ويتميز بطعمه اللاذع ورائحته المميزة، إضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة التي جعلت الأطباء وخبراء التغذية ينصحون بتناوله بكميات معتدلة.

القيمة الغذائية للفلفل الحار 

وأضافت منى، يحتوي الفلفل الحار على مركبات نشطة مثل الكابسيسين، وهو المسؤول عن الطعم الحار وعن الكثير من الخصائص العلاجية والوقائية.

فوائد الفلفل الحار 
فوائد الفلفل الحار 

فوائد الفلفل الحار الصحية 

وتابعت، أن من فوائد الفلفل الحار التى تدفعنا لتناوله:-

  • تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والفلفل الحار يساعد على تحسين الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة الكابسيسين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتقليل تراكم الكوليسترول الضار، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، ويخفض من احتمالية تجلط الدم، مما يحمي القلب من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
  • إنقاص الوزن، زالكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يزيد من معدل الأيض في الجسم، ويحفز عملية حرق السعرات الحرارية، كما أنه يقلل من الشهية للطعام ويعزز الإحساس بالشبع، مما يجعله مساعد طبيعي في الحميات الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن.
  • تقوية جهاز المناعة، والفلفل الحار غني بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات، كما يحتوي على مضادات أكسدة أخرى مثل الكاروتينات والبيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
  • تحسين صحة الجهاز الهضمي، وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن الفلفل الحار يضر المعدة، إلا أن تناوله باعتدال قد يحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على الهضم الجيد للطعام، كما أن الكابسيسين يملك خصائص مضادة للبكتيريا قد تقلل من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.
  • تسكين الآلام الطبيعية، والكابسيسين يعمل كمادة مسكنة طبيعية للآلام، إذ يستخدم في صناعة بعض الكريمات والمراهم الطبية لعلاج آلام المفاصل والعضلات، وتناول الفلفل الحار أيضًا يساعد على إفراز الإندورفين في الجسم، وهو هرمون السعادة الذي يقلل من الإحساس بالألم ويحسن المزاج.
  • تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الفلفل الحار يساهم في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يجعله خيار مفيد لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.
  • تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتناول الفلفل الحار يساعد على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان الأنفي بفضل تأثير الكابسيسين في إذابة المخاط، لذلك فهو مفيد في حالات نزلات البرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية.
  • تعزيز صحة البشرة والشعر، واحتواء الفلفل الحار على مضادات الأكسدة وفيتامينات مثل A وE يساعد على حماية البشرة من التجاعيد المبكرة ويحفز إنتاج الكولاجين، كما أن بعض الزيوت المستخلصة من الفلفل الحار تستخدم لتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.
  • تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والكابسيسين يمتلك خواص مضادة لنمو الخلايا السرطانية، حيث يمنع انتشارها ويحفز على موتها المبرمج، لذلك فإن تناول الفلفل الحار قد يقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.
  • تحسين المزاج وتقليل التوتر، وتناول الأطعمة الحارة يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام.

نصائح عند تناول الفلفل الحار

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الفلفل الحار، منها:-

  • يفضل تناوله بكميات معتدلة لتجنب تهيج المعدة أو الإصابة بحرقة المعدة.
  • يجب على مرضى القولون العصبي أو القرحة أو البواسير استشارة الطبيب قبل الإكثار من تناوله.
  • يمكن إضافته إلى الأطعمة كتوابل أو تناوله طازجًا مع السلطات لزيادة قيمته الغذائية.
txt

فوائد جوزة الطيب، يحسن جودة النوم ويعزز صحة الكبد

txt

فوائد التفاح الأحمر، يقوي المناعة ويحمي الدماغ من الزهايمر والخرف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلفل الحار فوائد الفلفل الحار فوائد الفلفل الحار الصحية صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

مواد متعلقة

فوائد الزنجبيل لضبط مستويات السكر وصحة الدماغ

فوائد حب الرشاد لصحة المرأة وكبار السن

فوائد اللبن، يقلل التوتر ويحسن المزاج ويقوي المناعة

فوائد وأضرار الحلاوة الطحينية، مهمة للصحة لكن يجب تناولها بحذر

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads