أعراض التهاب الزائدة الدودية وأسبابها وطرق العلاج

أعراض التهاب الزائدة الدودية، التهاب الزائدة الدودية من الأمراض الشائعة الحدوث بين الكبار والصغار ولها أسباب عديدة.

وأعراض التهاب الزائدة الدودية، عديدة ولكن أحيانا تكون مفاجئة لذا يجب التنبه لها لسرعة التعامل معها لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

التهاب الزائدة الدودية

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الباطنة والكبد، إن الزائدة الدودية هي عضو صغير يشبه الإصبع، يقع في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ويتصل بالأمعاء الغليظة، والتهابها يجب علاجها سريعا لأن مضاعفاتها خطيرة.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

وأضاف العوضي، تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكنها غالبًا ما تبدأ بألم في منتصف البطن ينتقل لاحقًا إلى الجهة اليمنى السفلى، وتشمل الأعراض ما يلي:

ألم مفاجئ يبدأ حول السرة ثم يتحرك إلى الجهة اليمنى السفلية.

فقدان الشهية.

غثيان وقيء.

انتفاخ البطن.

حمى خفيفة.

إمساك أو إسهال.

صعوبة في إخراج الغازات.

أسباب التهاب الزائدة الدودية

وتابع، أن أسباب التهاب الزائدة الدودية، يحدث عادة نتيجة انسداد في تجويف الزائدة، ويكون ذلك بسبب:

تراكم البراز الصلب أو الطفيليات.

تضخم الغدد اللمفاوية.

عدوى بكتيرية أو فيروسية.

أجسام غريبة تدخل القناة الهضمية وتسد الزائدة.

أعراض الزائدة الدودية

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية

وأوضح استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه إذا لم يتم علاج التهاب الزائدة بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، منها:

انفجار الزائدة: يؤدي إلى انتشار العدوى داخل تجويف البطن (التهاب الصفاق).

خراج في البطن: وهو تجمع صديدي قد يحتاج لتصريف جراحي.

تعفن الدم: حالة خطيرة تهدد الحياة.

انسداد معوي.

علاج التهاب الزائدة الدودية

وأضاف العوضي، أن طرق علاج التهاب الزائدة الدودية، يتم من خلال الآتي:

الجراحة، استئصال الزائدة الدودية هو العلاج الأكثر شيوعًا ويتم عبر الجراحة التقليدية (فتح البطن)، أو الجراحة بالمنظار (أقل تدخلًا وأسرع في الشفاء).

العلاج بالمضادات الحيوية، في بعض الحالات الخفيفة أو عند تعذر إجراء الجراحة فورًا، يمكن استخدام المضادات الحيوية كعلاج مبدئي.

المتابعة والرعاية بعد العملية، حيث الراحة وتناول مسكنات الألم، ومراقبة علامات العدوى، والعودة للنشاط الطبيعي تدريجيًا.

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