الجمعة 14 نوفمبر 2025
تعرف على موعد ومكان دفن جثمان محمد صبري

علمت فيتو أن جثمان محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، سيواريه الثرى في مقابرالعائلة بالتجمع الخامس. 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السلام بمدينة نصر.

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

وكانت حالة من الحزن سادت  بين أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لنادي بلبيس الرياضي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة في حادث أليم.

تعليق مفاجئ من أبو تريكة على وفاة الكابتن محمد صبري

مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير مروع 

وكان صبري قد لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، حيث اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

