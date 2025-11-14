تعرف على موعد ومكان دفن جثمان محمد صبري

18 حجم الخط

علمت فيتو أن جثمان محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، سيواريه الثرى في مقابرالعائلة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السلام بمدينة نصر.

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

وكانت حالة من الحزن سادت بين أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لنادي بلبيس الرياضي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة في حادث أليم.

مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير مروع

وكان صبري قد لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، حيث اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.