رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

18 حجم الخط

وفاة محمد صبري، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، عن عمر ناهز الـ51.

وكان الظهور الأخير لـ محمد صبري عبر قناة الزمالك يوم الثلاثاء الماضي في تقديم البرنامج الرئيسي بالقناة بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0.

وكان محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك وجه رسالة للجمهور في آخر ظهور له علي شاشة قناة النادي قبل وفاته هذا الأسبوع عقب خسارة بطولة السوبر.

وأكد صبري في رسالته إلي الجمهور عبر برنامج زملكاوي أن الهزيمة ليست نهاية العالم وأن الأهم هو استعادة الاستقرار داخل النادي.

وقال صبري في رسالته الأخيرة عبر قناة الزمالك: أكيد لسه كلنا زعلانين، كل جماهير الزمالك زعلانة وحزينة طبعًا وكلنا محبطين. وأنا من هنا أقدم اعتذار لكلنا كزملكاوية بعد خسارتنا أمس خسارة السوبر، اللي كان عندنا أمل إنها تكون بداية انطلاقة جديدة للزمالك، لكن ما حصلش.

وشدد: لكن في نفس الوقت دي مش نهاية العالم، ولا دي أول مباراة ولا آخر بطولة نخسرها. هنلعب ونكسب ونخسر، وهي دي كرة القدم. نفسنا الأمور تتصلح وتبقى أفضل فنيًا وإداريًا.

وتحدث محمد صبري عن معاناة جمهور النادي قائلًا: الاستقرار هو السمة اللي محتاجينها. كلنا زعلانين من كثرة المشاكل وغياب الاستقرار. بعد كل مباراة بنرجع لمشاكل مادية وإدارية لازم تتصلح. جمهور الزمالك عمره ما يزعل من خسارة مباراة، لكنه يزعل من سوء أداء أو تراخي، أو من إدارة فنية ما أدّتش بشكل كويس.

وواصل لاعب الزمالك السابق أن الأزمة الحقيقية ليست في هزيمة داخل الملعب، وإنما فيما وصفه بـ"تشتت المنظومة بالكامل"، قائلًا: جمهور الزمالك فاهم كويس إن المكسب والخسارة واردين، لكن يزعل من قلة التركيز ومن كثرة الأزمات. وحقه يطلب الاستقرار الفني والإداري.

وأتم رسالته قبل ساعات قليلة من رحيله في حادث سير بالتجمع: مش عايزين حاجة صعبة، عايزين نستقر فنيًا ونستقر إداريًا، والنتائج بيد ربنا، حق أي جمهور في العالم يشوف فرقته مستقرة داخل الملعب وخارجه.

وفاة محمد صبري

ولقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

تفاصيل وفاة محمد صبري

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

حادث مروع بالتجمع الخامس



وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.