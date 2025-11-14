الجمعة 14 نوفمبر 2025
أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

الكابتن محمد صبري
الكابتن محمد صبري
نعى النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد صبري، نجم الزمالك السابق بعد وفاته في حادث سير، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان أحد أبناء الوسط الرياضي.

ونشر أبو تريكة صورة للاعب الراحل عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: “غفر الله للكابتن محمد صبري وأدخله فسيح جناته”.


وعبر عدد كبير من الجماهير واللاعبين عن حزنهم لرحيل الكابتن محمد صبري، مؤكدين أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة ومسيرة مشرفة داخل الملاعب وخارجها.

وشهدت مواقع التواصل حالة من الحزن والدعاء للراحل، وسط رسائل مواساة لأسرته ومحبيه بعد الحادث الأليم.


الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

سادت حالة من الحزن  بين أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لنادي بلبيس الرياضي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة في حادث أليم.

مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير مروع 

وكان صبري قد لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، حيث اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

