مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حلقة نقاشية بعنوان "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات إلى المشاهد العادي"، وذلك من الساعة 5:00 وحتى 6:30 مساءً، في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع

ويشارك في الحلقة الروائي والسيناريست أحمد مراد والخبيرة السينمائية مفيدة فضيلة، حيث يقدمان رؤية معمقة حول تطور أفلام النوع ومدى قدرتها على الانتقال من فضاء المهرجانات المتخصص إلى الجمهور العريض، مع مناقشة التغيرات الأسلوبية والسردية التي شهدها هذا النوع من السينما في السنوات الأخيرة.

تدير الجلسة سيمونا نوبايل، التي ستقود الحوار حول آليات تقديم هذا الشكل السينمائي بين متطلبات السوق الفنية والتجارية، وكيفية وصوله إلى المشاهد العادي دون فقدان خصوصيته أو قيمته الإبداعية.



تعقد هذه الحلقة ضمن سلسلة من النقاشات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما بهدف تعزيز الحوار بين صُنّاع الأفلام، والتعمق في فهم التحولات الحديثة في الصناعة، ودعم الجيل الجديد برؤى تساعدهم على تطوير مشاريعهم السينمائية ضمن أنماط وأنواع سردية متنوعة.

أيام القاهرة لصناعة السينما



أُطلقت “أيام القاهرة لصناعة السينما” كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس المهرجان عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعدين الفني والمهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

