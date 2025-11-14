عضو مجلس إدارة الأهلي عن رحيل محمد صبري: "خبر صادم ومؤلم جدًا"

18 حجم الخط

وفاة محمد صبري، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق والمذيع بقناة الزمالك، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، عن عمر ناهز الـ51.

ونعى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل نجم الزمالك قائلا: “ربنا يرحم محمد صبري نجم نادي الزمالك.. خبر صادم ومؤلم جدًا”

مولد محمد صبري ومسيرته مع الزمالك

محمد صبري من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفي سن 14 عامًا تقدم لاختبارات نادي الزمالك، وهناك بدأت ملامح نجم جديد تتشكل داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان للنجم محمد صبري مسيرة ذهبية مع الزمالك وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى.

