الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
18 حجم الخط

وفاة محمد صبري، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق والمذيع بقناة الزمالك، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، عن عمر ناهز الـ51.

ونعى شيكابالا نجم الزمالك السابق محمد صبري قائلا: “يا رب ألهمنا جميعًا الصبر والسلوان، واجمعنا به في مستقر رحمتك.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعى اليوم أسطورة الكرة المصرية كابتن محمد صبري”.

 وأضاف شيكابالا: “كان الأسطورة صبري مثالا للانتماء، والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن أن تمحى في الملاعب وفي الوسط الرياضي”.

مولد محمد صبري ومسيرته مع الزمالك

 محمد صبري من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفي سن 14 عامًا تقدم لاختبارات نادي الزمالك، وهناك بدأت ملامح نجم جديد تتشكل داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان للنجم محمد صبري مسيرة ذهبية مع الزمالك وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك محمد صبري وفاة محمد صبري

مواد متعلقة

نزيف الأسفلت يحصد أرواح نجوم الكرة.. مصرع محمد صبري في حادث مروع اليوم.. وفاة نجم ليفربول وشقيقه بإسبانيا.. وهذه قائمة بأبرز الضحايا

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (صور)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية