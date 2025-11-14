اليوم، محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بمهرجان القاهرة

18 حجم الخط

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشهد اليوم الجمعة 14 نوفمبر محاضرة خاصة بعنوان "حرفية الصورة السينمائية: محاضرة مع محمود عبد السميع"، وذلك من الساعة 3:00 وحتى 4:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ويُدير الحوار الناقد السينمائي رامي المتولي.

محاضرة حرفية الصورة السينمائية

وتتناول المحاضرة الأسس الإبداعية والمهنية لتشكيل الصورة السينمائية، بدءًا من دور مدير التصوير في صياغة اللغة البصرية للفيلم، وصولًا إلى كيفية تحقيق التوازن بين الرؤية الفنية والتقنيات الحديثة في صناعة السينما.

مدير التصوير محمود عبد السميع

كما سيتحدث مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع عن محطات مهمة من مسيرته الثرية، مستعرضًا خبراته في التعامل مع الضوء وتكوين الكادر وإدارة المشاهد، ودوره في خلق الصورة التي تعبّر عن الحالة الدرامية وتدعم البناء الفني للفيلم.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين صُنّاع السينما، وتزويد الجيل الجديد بالمعرفة اللازمة لفهم أدوات الصورة السينمائية وبناء رؤية بصرية متكاملة.



أيام القاهرة لصناعة السينما

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

