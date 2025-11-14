غلق الحارة السطحية بكوبري45 فى الإسكندرية لمدة أسبوعين

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45، وذلك بغلق الحارة السطحية للكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع مصطفى كامل ابتداءً من تقاطع شارع 30، وذلك بداية من يوم غدا السبت ولمدة أسبوعين.

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت، وتوجيه الحركة المرورية إلى الاتجاه المقابل القادم من شارع مصطفى كامل، لاستكمال أعمال المرافق والرصف اللازمة بالموقع.

وتناشد المحافظة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية؛ حرصًا على سلامتهم وتيسير حركة المرور.

