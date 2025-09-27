السبت 27 سبتمبر 2025
الليمون يعزز صحة القلب ويحمي من الأمراض المزمنة

يحتوي الليمون وعصيره على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، حيث يحتوي الليمون على الكثير من فيتامين ج والألياف والمركبات النباتية. 

المكونات نفسها التي تمنح الليمون طعمه الحامض توفر أيضًا فوائد  مهمة، بدءًا من تعزيز صحة المناعة وتقليل الإجهاد التأكسدي وصولًا إلى خفض خطر الإصابة بحصوات الكلى.

كما يعد الليمون من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يعني أنه لن يتسبب في ارتفاع مفاجئ لمستوى السكر في الدم، وفقًا موقع “Cleveland Clinic” الطبي.

القيمة الغذائية لليمونة واحدة

توفر ليمونة واحدة كبيرة (بدون قشرتها) تقريبًا:

  • 24 سعرًا حراريًا.
  • 7.8 جرامات من الكربوهيدرات.
  • 0.25 جرام من الدهون.
  • 2.35 جرام من الألياف.
  • 0.92 جرام من البروتين.
  • 1.68 ملليجرام من الصوديوم.
  • 2.1 جرام من السكر.
  • 44.5 ملليجرام من فيتامين ج، أي ما يقرب من نصف القيمة اليومية الموصى بها (DV).

كيف يعزز الليمون صحة الجسم؟

1. يعزز صحة القلب

تشير الابحاث إلى أن فيتامين ج، الذي يزخر به الليمون، قد يكون له تأثير وقائي على القلب. فتَنَاوُل الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ج، مثل الليمون والحمضيات الأخرى وبعض الخضروات الورقية، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. 

2. يحمي الخلايا من التلف

يُعد الليمون مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لتقليل الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي. ويؤدي الإجهاد التأكسدي إلى إتلاف الخلايا والأعضاء، ويلعب دورًا في تطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل: الزهايمر، السرطان، السكري، أمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على توازن الجذور الحرة الضارة. ومن بين مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون (والتي يوجد الكثير منها في القشرة):

الهسبيريدين (Hesperidin): يوجد هذا المضاد للأكسدة في القشرة واللب، ويمكن أن يساعد في تقوية الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب.

الفلافونويدات (Flavonoids): تقلل من الالتهابات، وتدعم صحة القلب والدماغ، وقد يكون لها خصائص مضادة للسرطان.

كيرسيتين (Quercetin): يوجد في القشرة، ويُعرف بفوائده للقلب والأوعية الدموية.

اللوتين (Lutein) والزياكسانثين (Zeaxanthin): يمكن العثور على هذه الكاروتينات في عصير الليمون، ويُشّاد بها لدورها في صحة العين.

3. يمنع حصوات الكلى

وتشير الأبحاث إلى أن الليمون يمكن أن يساعد في الوقاية من حصوات الكلى التي تتزايد معدلات الإصابة بها. فمادتان في الليمون، وهما حمض الستريك وفيتامين ج، تُغَيِّران كيمياء البول لمنع تكوُّن الحصوات. في الواقع، يطلق أخصائيو المسالك البولية أحيانًا على العلاجات الغذائية لحصوات الكلى اسم "علاج الليمونادة".

4. يساعد في امتصاص الحديد

باعتباره مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج، يُعد الليمون أحد الأطعمة العديدة التي يمكن أن تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

ويعد الحديد مهم لمساعدة الدم والأنسجة على الحصول على ما يكفي من الأكسجين، مما يعزز مستويات الطاقة ويفيد صحة الأعضاء.

كما أن الحفاظ على مستويات صحية من الحديد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتناول الكثير من الحديد لا يعني أن الجسم يمتص ويستخدم كل الكمية؛ فالشخص بحاجة للحصول على ما يكفي من فيتامين ج للشعور بفوائده الكاملة. 

وينصح بإقران الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين ج، مثل إضافة صلصة الليمون والبلسميك إلى سلطة الستيك.

5. يدعم جهازك المناعي

يمكن أن يساعد فيتامين ج الموجود في الليمون الجهاز المناعي على العمل بشكل أفضل، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا. وجدت الدراسات أن الحصول على ما يكفي من فيتامين ج قد يقلل من مدة نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وقد يعزز فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون أيضًا صحة المناعة عن طريق تقليل الالتهابات.

