قناة الأهلي تكشف تطورات إصابة تريزيجيه وموقف داري من المشاركة في المباريات

كشفت قناة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الملفات البارزة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل عودة اللاعبين من فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب التتويج ببطولة السوبر المصري.

وأوضحت القناة أن الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجا تأهيليا مكثفا لمحمود حسن تريزيجيه، من أجل تجهيزه للحاق بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن غيابه لمدة 10 أيام للتأهيل قد تقلل من فرص لحاقه بالمباراة، إلا أن تنفيذ برنامج خاص بشكل مكثف قد يعجل بعودته للتدريبات الجماعية.

وفيما يتعلق بالمغربي أشرف داري، أكدت قناة الأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية فور انتهاء فترة الراحة، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته في الفترة الماضية، على أن يتم تجهيزه تدريجيًا للعودة للمباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

