بصمة سريعة، ماذا قدم زيزو منذ بداية رحلته مع الأهلي؟

18 حجم الخط

أثبت أحمد سيد زيزو منذ انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي، أنه صفقة من العيار الثقيل، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة خلال فترة قصيرة مع الفريق الأحمر.

وخاض زيزو 12 مباراة بقميص الأهلي حتى الآن في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة، ليساهم في 9 أهداف خلال 12 مباراة ويؤكد أنه أحد أبرز عناصر الخط الهجومي في كتيبة الأهلي.

ولم يكتفِ زيزو بالأداء الفردي المميز، بل ساهم أيضا في تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما صنع هدف الأهلي الأول الذي سجله أشرف بن شرقي، ليحقق أول بطولة له مع الفريق منذ انتقاله من صفوف الفارس الأبيض.

الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسب زيزو

أعلن النادي الأهلي اليوم عن إرساله شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبه أحمد السيد زيزو وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في الإمارات.

وجاء في الشكوى أن لاعب الأهلي تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة، على مرأى ومسمع من الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية.

وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.