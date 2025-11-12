اجتماع حاسم في الأهلي لمناقشة صفقات يناير بعد عودة توروب

18 حجم الخط

كشفت قناة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين إدارة الكرة بالنادي والمدير الفني الدنماركي ييس توروب، عقب التتويج ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأوضحت القناة أن توروب فضل السفر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات، على أن يعود إلى القاهرة مع استئناف التدريبات الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الكرة بالنادي اجتماعاتها فور عودة المدرب، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمد يوسف، ووليد صلاح الدين.

ووفقا لما ذكرته القناة، فإن هذه الاجتماعات ستتناول عددا من الملفات المهمة داخل الفريق، يأتي في مقدمتها الاستعداد لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومناقشة احتياجات الفريق الفنية والصفقات الجديدة المحتملة لدعم صفوف الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

