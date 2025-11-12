أول تحرك من الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة بشأن نهائي السوبر

18 حجم الخط

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أول تحرك من النادي بعد العقوبات الصادرة في حقه وحق لاعبه أحمد سيد زيزو، بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وقال المصدر، إن النادي يراجع حاليا اللوائح المتعلقة بالعقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة المصري بحق النادي ولاعبه أحمد مصطفى زيزو بشأن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأوضح أن الأهلي يسعى للتأكد من مدى استناد هذه العقوبات إلى نصوص واضحة، مؤكدا أن في حالة عدم وجود سبب واضع للعقوبات سيضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقه وحماية مصالح لاعبيه.

وكان مسئولو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تراجع عن عدم معاقبة أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، بسبب أحداث كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي أقيمت في الإمارات واختتمت يوم الأحد الماضي بتتويج النادي الأهلي باللقب، بعد الفوز على الزمالك.

ورغم إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي شهدت تغريم الزمالك ولاعبه خوان بيزيرا، وتجاهل معاقبة زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، إلا أن مسئولي الجبلاية تراجعوا وتم تعديل البيان ليعلنوا معاقبة زيزو بغرامة 50 ألف جنيه.

العقوبات الجديدة لبطولة السوبر المصري

وجاءت العقوبات الجديدة لبطولة السوبر المصري كالتالي:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز.

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك.

- ⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

- ⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

- إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا.

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

وجاءت عقوبات اتحاد الكرة في البداية بشأن السوبر المصري كالتالي:

عقوبات السوبر المصري

فيما كشف مصدر داخل الأهلي، أن النادي سيواصل التصعيد في أزمة التجاوزات التي تعرض لها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن النادي لن يكتفي بالشكوى الرسمية التي تم تقديمها إلى اتحاد الكرة، وسيواصل التصعيد للحفاظ على حقوق اللاعب.

وشدد المصدر على أن الأهلي رصد عدد من مقاطع الفيديو التي توثق تجاوزات وسباب ضد اللاعب أثناء المباراة، وتم إرفاقها في الشكوى التي تقدم بها في وقت سابق ضد جماهير الزمالك، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية لاعبيه.

الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسب زيزو

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبه أحمد السيد «زيزو» وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في الإمارات.

وجاء في الشكوى أن لاعب الأهلي تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية.

وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف.

