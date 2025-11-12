الأهلي يحتفي بذكرى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على حساب النجم الساحلي

18 حجم الخط

نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يحتفى من خلاله بذكرى تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه عام 2005، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي البطولة.

واستعاد الأهلي في الفيديو لحظات التتويج بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، حيث سجل ثلاثية المارد الأحمر حينها كل من محمد أبو تريكة، وأسامة حسني، ومحمد بركات.

وعلي جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

