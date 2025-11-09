جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

18 حجم الخط

أطلق جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات مثيرة للجدل عقب تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، مؤكدًا أن المنظومة الكروية بأكملها لم تكن عادلة خلال اللقاء.

تصريحات جمال عبد الحميد

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة النهار:"الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي السوبر، والمنظومة الكروية بالكامل كانت تعمل ضد الزمالك في مباراة السوبر، والقرارات التحكيمية أثرت على سير اللقاء بشكل واضح."

وأضاف نجم الزمالك السابق منتقدًا أداء التعليق على المباراة: "المعلق أظهر انحيازًا واضحًا لصالح زيزو لاعب الأهلي خلال التعليق على مباراة القمة السابقة، وطريقة تعليقه لم تكن محايدة على الإطلاق."

وعن فوز أحمد سيد “زيزو” بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قال عبد الحميد: "زيزو لا يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة، واسم زيزو لا يهمني في شيء، وسأظل أصفه باللاعب رقم 25 فقط."

