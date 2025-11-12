برشلونة يسعى لضم هاري كين لخلافة ليفاندوفسكي مستغلا الشرط الجزائي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية اقتراب المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "جارديان" أن برشلونة وضع التعاقد مع هاري كين على رأس أولوياته بعد دراسة سوق الانتقالات في ظل المستوى المتميز للمهاجم الإنجليزي رغم بلوغه 33 عامًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن وضع كين يسمح له بالرحيل هذا الصيف إذ وقع المهاجم بندًا مع بايرن ميونيخ ينص على إمكانية مغادرته النادي الألماني في صيف 2026 في حال تلقيه عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، وهو شرط جزائي مناسب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

فيما كشفت صحيفة "سبورت" أن هاري كين له الأولوية القصوى داخل برشلونة من أجل التعاقد معه الفترة المقبلة ليكون على رأس المشروع الرياضي الجديد للفريق خلال الموسم المقبل.

من جانبها أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية والمقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني استفسر عن وضع المهاجم، ويدرس وكيل اللاعب الإنجليزي خياراته الصيفية حتى أنه تلقى عرضًا مغريًا من نادي سعودي لكنه طلب وقتًا للتفكير في انتظار أي عرض أوروبي كبير.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أنه من المؤكد أن كين سيرحب بمغامرة جديدة في الدوري الإسباني ومع برشلونة بداية من الموسم المقبل، إذ إنه واثق من قدرته على تحقيق رقم قياسي من الأهداف، وستكون هذه خطوة مشابهة لتلك التي اتخذها ليفاندوفسكي قبل بضع سنوات.

وسجل هاري كين 26 هدفًا ويقدم 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة وإجمالًا مع بايرن ميونخ سجل 108 أهداف في 113 مباراة وهي أرقام مميزة للغاية.

برشلونة يرد على بيان الاتحاد الإسباني بشأن لامين يامال

فيما رد نادي برشلونة الإسباني على البيان الصادر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن لاعبه الشاب لامين يامال، والذي تم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الإسباني أوضح في بيانه أن يامال خضع لعلاج لحالته الصحية دون تنسيق مسبق مع الجهاز الطبي للمنتخب أو الاتحاد، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى إجراءً علاجيًا لمعالجة التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة.

رد برشلونة على الاتحاد الإسباني

وفي المقابل، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة أبلغ الاتحاد الإسباني بالأمر فور اتخاذ الخطوة، موضحة أن النادي الكتالوني يتعامل بمسؤولية تامة وبالتنسيق الكامل مع اللاعب، من أجل ضمان تعافيه وعودته إلى الملاعب بأفضل شكل ممكن.

وأوضح برشلونة أنه استعان بخبرة الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، أحد أبرز المتخصصين عالميا في هذا النوع من الإصابات، حيث قام الطبيب بزيارة يامال في مدينة خوان غامبر الرياضية عقب مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو لتقييم حالته.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الفحص جاءت إيجابية وتؤكد تحسن الحالة، رغم الحاجة إلى بعض الوقت لاستكمال التعافي الكامل. وبناءً على مشاورات بين الطبيب شيلدرز والجهاز الطبي لبرشلونة واللاعب نفسه، تقرر اعتماد علاج يعتمد على الترددات الراديوية يتطلب فترة راحة ومتابعة دقيقة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الطاقم الطبي لبرشلونة أبلغ الاتحاد الإسباني بكل تفاصيل الخطة العلاجية فور الاتفاق عليها، في محاولة لتوضيح أن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشفافية والتنسيق بين الطرفين.

