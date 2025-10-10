الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوان جارسيا يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

جوان جارسيا، فيتو
جوان جارسيا، فيتو

أعلن جوان جارسيا حارس برشلونة، عن موقفه من المشاركة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي.

وأكد جوان جارسيا أنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة يوم 26 أكتوبر في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال، إذ يحتاج إلى "شهر تقريبًا" للتعافي بعد خضوعه لجراحة بالركبة.

وأدلى الحارس الكتالوني بتصريحات لمحطة "موفيستار" أثناء حضوره مباراة لكرة السلة في بطولة الدوري الأوروبي برفقة زميله المدافع إيريك جارسيا.

وقال الحارس: "التعافي يسير بشكل جيد جدًا، سنرى كيف تتطور الأمور، أتوقع العودة بعد شهر تقريبًا".

وأصيب جوان جارسيا خلال لقاء ريال أوفييدو في الليجا، في مباراة شهدت ارتكابه هفوة قاتلة، لكنه أظهر قبلها مستويات متميزة منذ بداية الموسم.

وعاد الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني لمرمى برشلونة في المباريات الأخيرة، وقد يستمر في اللعب خلال 6 مباريات قادمة، منها الكلاسيكو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الاسباني بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد بعد خسارة مهينة 4-1 أمام إشبيلية قبل التوقف الدولي، والتي أعقبت هزيمة أخرى أمام باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

الجريدة الرسمية