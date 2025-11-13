الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة في التدريب الأول للأهلي بعد السوبر المصري

تدريبات الاهلي،فيتو
تدريبات الاهلي،فيتو
18 حجم الخط

يعود الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي إلى القاهرة غدا الجمعة، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك الأحد الماضي. 

ويعود الأهلي للتدريبات بعد غد السبت ليكون أول مران له بعد السوبر المصري.

ويواجه توروب أزمة بسبب عدم وجود عدد كافي من اللاعبين في المران لانضمام الدوليين إلى المنتخب الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الناشئين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدنماركي ييس توروب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد بن زايد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل مباراة الاهلي

مواد متعلقة

7 معلومات عن منتخب سويسرا قبل مواجهة الناشئين بكأس العالم تحت 17 عاما

تداعيات عقوبات السوبر.. اشتعال غضب جماهير الأهلي.. ارتباك في الاتحاد بسبب بيان غرامة زيزو.. الأحمر يصعد الأزمة.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة عن لجنة الانضباط

كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا

تحديد موعد المباراة الودية بين منتخب مصر وأوزبكستان

قرار مهم من الأهلي بشأن المشاركة في كأس الرابطة

مصر بالتيشرت الأحمر وأوزبكستان بالأبيض في ودية دورة الإمارات

الأهلي يشكو جماهير الزمالك رسميا بعد سب «زيزو» في السوبر

شاهد مهارات وأهداف الفلسطيني حامد حمدان المرشح للانضمام للأهلي

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

ذهاب ملحق آسيا للمونديال، موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الين الياباني يسجل 30.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

هدوء بعد الهبوط، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية