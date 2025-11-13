أزمة في التدريب الأول للأهلي بعد السوبر المصري

18 حجم الخط

يعود الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي إلى القاهرة غدا الجمعة، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك الأحد الماضي.

ويعود الأهلي للتدريبات بعد غد السبت ليكون أول مران له بعد السوبر المصري.

ويواجه توروب أزمة بسبب عدم وجود عدد كافي من اللاعبين في المران لانضمام الدوليين إلى المنتخب الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الناشئين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

