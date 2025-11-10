رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

18 حجم الخط

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمنطقة اسماعيل القباني بأسيوط، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل بلده.

مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة

وعقب الادلاء بصوته، أعرب الدكتور رئيس جامعة أسيوط عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره ممارسة حقيقية للديمقراطية وتجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة وتسهم في صياغة السياسات العامة، ومن ثم فإن اختيار أعضائه مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن يجب أن يؤديها بوعي كامل وإدراك تام.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُعد محطة جديدة في مسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية، ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن مصر تمتلك ديمقراطية راسخة ومؤسسات قوية، ظلت ثابتة في مواقفها وصامدة أمام مختلف التحديات، وهي سمات أصيلة تميز الشخصية المصرية منذ أقدم العصور، مؤكدًا أن الحياة النيابية في مصر تمتد لأكثر من 135 عامًا من الممارسة البرلمانية المشرفة، ما يعكس عمق التجربة الديمقراطية وريادتها على مستوى المنطقة.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط رسالة إلى الشباب والطلاب، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا في طليعة المشاركين في الانتخابات، باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، مؤكدًا أن صوتهم قوة مؤثرة في تشكيل المشهد السياسي وبناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة للشباب والطلاب تعكس وعيهم بأهمية دورهم في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت وستظل منبرًا لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى أبنائها.

كما أشاد رئيس جامعة أسيوط بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتيسير إجراءات التصويت للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير الأدوات واللوحات الإرشادية وتحديث قواعد البيانات بما يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط واحترافية تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

ودعا الدكتور أحمد المنشاوي جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير عن الانتماء للوطن، ومساهمة حقيقية في بناء دولة قوية تستكمل مسيرتها التنموية بقيادة واعية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تُجرى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.