الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

تنفيذ برنامج توعوي لمزارعي القمح بأسيوط

دورة ارشادية لمزراعي
دورة ارشادية لمزراعي القمح بأسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية الدور التوعوي والإرشادي للمزارعين في القرى والنجوع، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع المستوى المعيشي للأهالي، من خلال المتابعة الدقيقة والدعم الفني المستمر للمحاصيل الزراعية، خاصة مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ برنامج توعوي متكامل للمزارعين 

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط برئاسة الدكتور عبد الرحيم، وكيل الوزارة، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، نفذت برنامجًا توعويًا متكاملًا للمزارعين بعنوان "المكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض والحشائش بمحصول القمح"، وذلك ضمن أنشطة الدعم الفني للزراعة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمقر الإدارة الزراعية بمركز البداري، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، وبإشراف المهندس أحمد جمال مكي، مدير الإدارة الزراعية بالبداري.

وشهدت الندوة حضور كل من الدكتور وائل مصطفى عارف، الباحث بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمهندس عبد الرحيم البدري، ممثل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتورة شرين حسين علي، مدير عام المكافحة بالمديرية، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس قسم الحقلية بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس إسلام محمد سيد، مسؤول العلاجات، والمهندس عبد النعيم فوزي، أخصائي القمح بإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، إلى جانب مهندسي المكافحة والإرشاد بالإدارة الزراعية بالبداري.

استعراض أبرز الآفات والأمراض والحشائش التي تصيب محصول القمح 

وتناولت الندوة استعراض أبرز الآفات والأمراض والحشائش التي تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وطرق الرش السليمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء عملية الرش، وشراء المبيدات من مصادر موثوقة أو من مديرية الزراعة، والالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد.

زراعة أسيوط تنظم دورة لتأهيل مطبقي مبيدات الآفات

زراعة أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها لسماد

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الندوات والبرامج التوعوية لرفع كفاءة المزارعين ونشر الوعي الزراعي، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتشجيعًا على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة نحو الزراعة المستدامة.

