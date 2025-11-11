محافظ أسيوط: فتح لجان الانتخابات في موعدها دون معوقات (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، عن فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها أمام 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الأجهزة الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تجهيز مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة، فضلًا عن مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل حركة المواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، وخروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الحرص على المشاركة الإيجابية في اليوم الأخير من التصويت وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة تعكس وعي المواطن الأسيوطي وانتماءه الوطني، وتُجسد روح المسئولية في دعم مؤسسات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للجان الانتخابية وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ونجاحها في أجواء من الشفافية والانضباط.

