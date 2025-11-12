محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر

18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "مهارات إدارة الفصل بفاعلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي"، والتي تهدف إلى تأهيل مدربي المهارات الأساسية للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الفصل للمعلمين بالمدارس.

وأقيمت الدورة بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، ضمن برنامج تنفيذي مشترك بين وزارة التربية والتعليم وهيئة اليونيسيف والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر الفعالية محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وجوزيف إبراهيم، مسؤول التدريب بقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية، وخالد روبي، المنسق الإداري بالجامعة الأمريكية، والدكتورة الشيماء فتحي، مسؤولة الملاحظة والدعم بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى محمد زيدان، مدير التعليم الابتدائي، ومحمد الكر موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد السباعي، متابع من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب نخبة من المدربين من الوزارة وهيئة اليونيسيف والجامعة الأمريكية.

تزويد المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بمهارات للتعامل مع سوء السلوك والتنمر

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورة تهدف إلى تزويد المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات الأساسية للتعامل مع حالات سوء السلوك والتنمر داخل المدارس، وتعزيز قدرتهم على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يجعل المعلم أكثر فاعلية في حماية الأطفال وتعزيز بيئة تعليمية آمنة، مؤكدًا أن البرنامج يشمل 8 إدارات تعليمية و50 مدرسة، بمشاركة 285 معلمًا و50 أخصائيًا اجتماعيًا، على مدار ستة أيام تدريبية.

وأشاد محافظ أسيوط بالبرنامج التدريبي، مشددًا على دوره في رفع مهارات المعلمين في إدارة الفصل واستخدام أحدث استراتيجيات الدعم النفسي والاجتماعي والتربية الاجتماعية، بما يضمن بيئة تعليمية إيجابية وآمنة.

كما أكد محافظ أسيوط أهمية تطبيق استراتيجيات فعالة للوقاية من العنف المدرسي، من خلال التنسيق بين المدارس والمجتمعات والجهات المعنية، واتخاذ تدابير استباقية تشمل، تعزيز بيئة تعليمية آمنة، تدريب المعلمين على التعرف على علامات العنف والتعامل معها، تطوير سياسات صارمة ضد العنف، إشراك أولياء الأمور، توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب، وتطبيق قوانين تحمي حقوق الأطفال وتشجع على ثقافة الاحترام المتبادل.

