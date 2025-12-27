بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

18 حجم الخط

دولة التلاوة، تُبث الآن حلقة جديدة من برنامج «دولة التلاوة» في نقل مباشر على الهواء، وسط متابعة جماهيرية واسعة، حيث تتواصل منافسات اكتشاف نخبة من أبرز المواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية.

إقبال غير مسبوق على «دولة التلاوة».. 14 ألف متسابق في منافسات لاكتشاف أعذب الأصوات القرآنية

تشهد مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» إقبالًا جماهيريًا واسعًا، تزامنًا مع بث حلقة جديدة مباشرة على الهواء، في واحدة من أضخم المبادرات لاكتشاف المواهب القرآنية على مستوى الجمهورية.

مشاركة قياسية في برنامج دولة التلاوة من مختلف محافظات مصر

وشارك في اختبارات مسابقة دولة التلاوة، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في رقم يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالبرنامج ومكانته لدى الجمهور.

مراحل تصفية دقيقة بإشراف كبار علماء القراءات في دولة التلاوة

وخضع المتسابقون لسلسلة من مراحل التصفية الدقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من كبار علماء القراءات، لضمان اختيار أفضل الأصوات وأكثرها إتقانًا لأحكام التلاوة والمقامات الصوتية، تمهيدًا للمنافسة في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم قامات دينية وصوتية بارزة

ويضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى من نخبة كبار علماء القرآن وخبراء المقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ضيوف شرف من كبار العلماء والقراء في دولة التلاوة

كما تستضيف الحلقات عددًا من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، في مقدمتهم:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

الأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية

فضيلة الدكتور علي جمعة

القارئ أحمد نعينع

القارئ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني

بث مباشر وتفاعل جماهيري واسع

وتُبث الحلقة الجديدة من البرنامج مباشرة على الهواء، وسط تفاعل جماهيري كبير عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، في إطار رسالة البرنامج الهادفة إلى إحياء فن التلاوة القرآنية، واكتشاف أصوات واعدة تحمل رسالة القرآن إلى العالم بأداء متميز.

