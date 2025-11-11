الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

افتتاح وتشغيل 6 عيادات للدعم النفسي بـ صحة أسيوط

افتتاح عيادة للدعم
افتتاح عيادة للدعم النفسي بأسيوط، فيتو
استقبل الدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، الدكتورة مروة راغب من قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة خلال زيارتها للمحافظة في عدد من الجولات الميدانية التي شملت الإدارة الصحية بديروط لافتتاح عيادة الدعم النفسي بوحدة طب الأسرة بقرية نزلة ضاهر في وجود الدكتورة فاطمة الشيمي مدير إدارة الإعلام السكاني والدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط وافتتاح عيادة أخرى للدعم النفسي بوحدة طب الأسرة بجزيرة بهيج التابعة للإدارة الصحية أبنوب في وجود الدكتور كرم عمري مدير الإدارة الصحية بمركز أبنوب.

 

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أنه تم افتتاح وتشغيل عيادتين للدعم النفسي بوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة هى وحدة نزلة ضاهر بمركز ديروط ووحدة جزيرة بهيج بمركز أبنوب، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط.

 

 

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إلى أن تلك العيادات تعمل تحت إشراف الدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وتقدم خدمات الدعم النفسي للمرضى داخل وحدات الرعاية الأساسية، بهدف الكشف المبكر عن المشكلات النفسية، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي، لرفع مستوى الوعي المجتمعي، بأهمية الصحة النفسية وكيفية الحفاظ عليها.

 

افتتاح 6 وحدات للدعم النفسي 

 

فيما أوضح الدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة بأسيوط أن “المحافظة بها 6 وحدات للدعم النفسي حاليًا حيث تم افتتاح وتشغيل أربعة وحدات في المرحلة الأولى شملت المركز الحضري الجديد بالحمراء التابع للإدارة الصحية شرق أسيوط ومركز طبي مبارك الأربعين التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط والوحدة الصحية علوان والوحدة الصحية المطيعة التابعتين للإدارة الصحية مركز أسيوط، والمرحلة الثانية تم اليوم افتتاح عيادتين بديروط وأبنوب”.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على تعزيز الصحة النفسية للمواطنين، بما يساهم في تحقيق مجتمع يتمتع بصحة نفسية جيدة، والحد من تأثير الضغوط النفسية على جودة الحياة، وتنمية القدرات الشخصية والمهارات الاجتماعية، وتشمل خدمات تلك العيادات الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتقديم الاستشارات النفسية، والتثقيف الصحي والنفسي، وإدارة الحالات النفسية البسيطة، في إطار خطة مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط في التوسع في تقديم خدمات نوعية جديدة، داخل المنشآت الصحية.

 

وعن آلية تقديم الخدمة أكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بالمحافظة أن تقديم الخدمات مجانًا بواسطة فريق متخصص من الأطباء والأخصائيين النفسيين ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية بها عيادة الدعم النفسي خلال ساعات العمل الرسمية مشيرًا إلي أن هذه الوحدات تعمل على دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية.

 

 

من جانبه أوضح المعتصم بالله السيوطي المتحدث بمديرية الصحة بأسيوط أن افتتاح وتشغيل وحدات الدعم النفسي يأتي ضمن حملات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وتقدم هذه الوحدات جلسات دعم مجانية بواسطة فريق متخصص لمساعدة الأفراد في التغلب على الضغوط، القلق، والاكتئاب، وتقديم الإرشاد النفسي للأسر والأطفال وتهدف هذه المبادرات إلى تقريب الخدمات النوعية من المواطنين ورفع الوعي بالصحة النفسية. 

آمنة 100%، صحة أسيوط تنفي وجود لقاحات البلهارسيا منتهية الصلاحية

صحة أسيوط تتابع حالة 22 طالبة أصيبن بإعياء بسبب التجريع ضد البلهارسيا

 

وأشار إلى أن أهداف عيادات الدعم النفسي تتمثل في توفير جلسات استماع ودعم نفسي والتوعية بطرق التعامل مع الضغوط الحياتية والمساعدة في التغلب على القلق والاكتئاب والمشكلات السلوكية بجانب تقديم الإرشاد النفسي للأسر والأطفال وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأفراد ومساعدة الأشخاص في التعامل مع الأزمات والصدمات. 

