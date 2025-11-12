استرداد 2266 متر و397 فدان في حملة إزالة للتعديات في 6 مراكز بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد 2266 متر مربع و397 فدان و11 قيراط و12 سهم، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومكافحة البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

إزالة 37 حالة تعدي في 6 مراكز

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 37 حالة تعد في 6 مراكز وحيين هم: منفلوط، ساحل سليم، الفتح، أبنوب، أسيوط، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وشهدت العملية تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

إزالة 14 حالة تعدي على أراضي تقنين إصلاح زراعي

وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات شملت 14 حالة تعد على أراضي تقنين إصلاح زراعي وتعمر بمركز أبنوب، و9 حالات بمركز ديروط على أراضي تقنين إصلاح زراعي، و6 حالات بمركز أسيوط، وحالتين بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى حالة واحدة بمركزي منفلوط والفتح، فضلًا عن 3 حالات متغيرات مكانية بحي غرب، وحالة أخرى بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الصارمة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم وردع المخالفين.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بدعوة المواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول.

