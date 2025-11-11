الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
جامعة أسيوط تُعلن قائمة المتقدمين لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

قائمة المتقدمين للمعهد
قائمة المتقدمين للمعهد القومي للأورام بجامعة أسيوط، فيتو
أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، مرتبة وفق أسبقية التقدم.

 

المتقدمون لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

وضمت القائمة كلًّا من: الدكتور محمد أبوالمجد سالم محمود، الأستاذ بقسم جراحة الأورام والقائم بأعمال عميد المعهد، الدكتور علي زيدان تهامي محمد، الأستاذ بقسم جراحة الأورام، الدكتور حسين فخري حزين متولي، الأستاذ بقسم جراحة الأورام، الدكتور عادل جمعة محمد جبر، الأستاذ ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، الدكتورة أسماء محمد زهران عمر، الأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

 

ويأتي إعلان القائمة النهائية في إطار الإجراءات الرسمية التي تتبعها جامعة أسيوط لاختيار القيادات الأكاديمية، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة التي تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تعيين الدكتور محمد سليمان عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

تجديد تعيين عماد سمير عميدًا لـ كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية اختيار القيادات الجامعية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف الجامعة وخططها الإستراتيجية، وضمان استقرار العملية التعليمية، وتسريع جهود التطوير في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية.

