تنفيذي أسيوط يدشن فريقا تطوعيا للمرور على المدارس ودعم ذوي الهمم

دعا اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نخبة من أساتذة الجامعات والقيادات التربوية والجامعية، وعددًا من أعضاء البرلمان، ورجال الأعمال، ورواد الأعمال الشباب، وأعضاء مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم، ومجالس الأمناء بالإدارات التعليمية إلى جانب ممثلين عن اتحادات الطلاب والاتحادات الشبابية وطلاب مدارس وجامعات المحافظة، في مبادرة نوعية غير مسبوقة، للمشاركة في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين أطياف المجتمع، ودعم المشاركة المجتمعية في رسم ملامح التنمية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الجلسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء ومديري شركات المرافق.

وفي مستهل الجلسة، قدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، موجها بتكثيف الدعاية الإعلامية وبث فعاليات الافتتاح على الشاشات بالميادين العامة والشوارع ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لما يمثله الحدث من فخر واعتزاز بالحضارة المصرية العريقة.

افتتاح ورشة لتعليم الرسم بمركز الحرف اليدوية والتراثية “خان الخليلي”

وأكد المحافظ في كلمته لأبنائه الطلاب أن أسيوط زاخرة بالرموز والعلماء في مختلف المجالات، داعيًا إلى التمسك بالقيم الأخلاقية واحترام المعلمين والرأي الآخر، والانفتاح على النقد البناء الهادف إلى الإصلاح معلنًا قرب افتتاح ورشة لتعليم الرسم بمركز الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي"، بجانب ورش للتفصيل والزراعة، مع دعم المحافظة الكامل لتسويق منتجات الشباب ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.

وأشار أبوالنصر إلى الجهود المبذولة لتسويق منتجات خان الخليلي والمشاركة في المعارض داخل وخارج مصر، مؤكدًا التنسيق للاشتراك في معارض بالدول العربية. كما أوضح أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وقطاع الأزهر لتوفير مستلزمات الأنشطة المدرسية من موسيقى ورسم ورياضة.

وخلال الجلسة، استعرض المحافظ الجهود التنفيذية لحل المشكلات الجماهيرية، وفي مقدمتها تنظيم الباعة الجائلين بشارع رياض ومنطقة المصطفى مول، مشيرًا إلى إنشاء أسواق بديلة وفاترينات حضارية للحفاظ على المظهر العام وحركة المرور.

تدشين فريق تطوعي جديد تحت اسم "جماعة الأمل" لذوي الهمم

وفي لفتة إنسانية، أعلن محافظ أسيوط تدشين فريق تطوعي جديد تحت اسم "جماعة الأمل" لذوي الهمم، برئاسة إحدى الطالبات، للمشاركة في المرور على المدارس والمؤسسات الحكومية وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن أسيوط من أكثر المحافظات التي حصلت على كراسي متحركة كهربائية وعادية كدعم مجتمعي.

كما شدد على دعم الدولة لدمج ذوي الهمم في المدارس العامة والخاصة، وفي استجابة فورية، وافق على تخصيص مقر رسمي لاتحاد طلاب مدارس أسيوط، وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بتجهيزه بالتنسيق مع التربية والتعليم.

وأشاد محافظ أسيوط بمبادرة شبابية من قرية بني عديات لإصلاح كشافات الإنارة بقطع غيار منخفضة التكلفة، ووجه بتعميمها على مستوى المحافظة لدعم الابتكار والحفاظ على المال العام، معلنًا موافقة أحد رجال الأعمال على تدريب الفريق وافتتاح مركز لصيانة الكشافات بمشاركة طلاب التعليم الفني.

وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع طلاب المدارس والجامعات، طرحوا خلاله مشكلات خدمية تتعلق بالمواصلات والإنارة والنظافة والصحة والطرق، حيث وجه المحافظ التنفيذيين بسرعة الاستجابة ومتابعة الحلول على أرض الواقع، كما عرض خلال الجلسة فيلمان توثيقيان حول مشروعات التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، أبرزها مشروعات أبراج الحمام ومناحل العسل ومزارع الأسماك، ومبادرات مواجهة الكلاب الضالة بأساليب علمية.

وكشف محافظ أسيوط عن نجاح الرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة في خدمة رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمستثمرين، مشيرًا إلى دراسة زيادة عدد الرحلات اليومية بعد التنسيق مع شركات السياحة للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة والمعالم السياحية بالمحافظة.

وفي ختام الجلسة، وافق المحافظ على فتح خطوط جديدة لسيارات الأجرة بين أسيوط الجديدة والرحاب، ومدينة ناصر (الهضبة)، لتسهيل حركة المواطنين، وأعرب الحضور عن تقديرهم لمحافظ أسيوط على جهوده الملموسة في دعم التنمية وتحسين الخدمات وفتح قنوات التواصل مع الشباب والطلاب، مؤكدين أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهده.

وفي لفتة رمزية، قدم تلاميذ مدرسة الفرنسيسكان بأسيوط هدية تذكارية للمحافظ تقديرًا لجهوده واختتمت الجلسة بمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء بنسبة إنجاز بلغت 99%، والمتغيرات المكانية بنسبة 98.5%، إضافة إلى تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 وتم قبول عدد من التبرعات لصندوق الخدمات والتنمية المحلية دعمًا للمشروعات الخدمية بالمحافظة.

