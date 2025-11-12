الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعيين الدكتور محمد عدوي نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع

لقاء رئيس جامعة أسيوط،
لقاء رئيس جامعة أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، التهنئة للدكتور محمد أحمد عدوي، وذلك خلال استقباله له بمكتبه، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأعرب رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء، عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد ثقة القيادة السياسية في قيادات وأساتذة جامعة أسيوط، والخبرات العلمية بها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي دعمهم الكبير لجامعة أسيوط، بوصفها قاطرة التنمية في صعيد مصر، وشريكًا فاعلًا في تحقيق التوجهات الوطنية الطموحة.

 

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يمثل واحدًا من القطاعات الهامة والأساسية، حيث يعد حلقة للتواصل والتفاعل المباشر بين الجامعة والمجتمع المحيط، مثمنًا دوره في الوقوف على المشكلات الحقيقية للمجتمع، وتحقيق التكامل  بين العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلي ضرورة تضافر الجهود، واستكمال خطوات الإنجازات التي حققتها الجامعة، مؤكدًا حرصه علي تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم، ودعم جهودهم لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمجتمعية، بما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في العمل البيئي والمجتمعي.

جامعة أسيوط تُعلن قائمة المتقدمين لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

جامعة أسيوط ترفع قيمة الأجر للعمالة اليومية على مستوى الأقسام المختلفة

 

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أحمد عدوي، عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، لاختياره لهذا المنصب المهم، مؤكدًا حرصه علي تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها نحو تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز دور القطاع من أجل تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة على المستويين المحلي والإقليمي، والارتقاء بالخدمات المجتمعية، ودفع عجلة التقدم نحو الأفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم الارتقاء بالخدمات التعليم العالي والبحث العلم التعليم العالي التنمية المستدامة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة أسيوط جامعة اسيوط اليوم محافظة اسيوط وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

تنفيذ برنامج توعوي لمزارعي القمح بأسيوط

محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر

استرداد 2266 متر و397 فدان في حملة إزالة للتعديات في 6 مراكز بأسيوط

الشرطة تفرض كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة انتخابية لمنع الاشتباكات بين أنصار مرشحين بأسيوط

جامعة أسيوط تُعلن قائمة المتقدمين لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

افتتاح وتشغيل 6 عيادات للدعم النفسي بـ صحة أسيوط

محافظ أسيوط: فتح لجان الانتخابات في موعدها دون معوقات (فيديو)

ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة خلال حملات مكبرة في أسيوط

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

المزيد
الجريدة الرسمية