تعيين الدكتور محمد عدوي نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، التهنئة للدكتور محمد أحمد عدوي، وذلك خلال استقباله له بمكتبه، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء، عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد ثقة القيادة السياسية في قيادات وأساتذة جامعة أسيوط، والخبرات العلمية بها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي دعمهم الكبير لجامعة أسيوط، بوصفها قاطرة التنمية في صعيد مصر، وشريكًا فاعلًا في تحقيق التوجهات الوطنية الطموحة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يمثل واحدًا من القطاعات الهامة والأساسية، حيث يعد حلقة للتواصل والتفاعل المباشر بين الجامعة والمجتمع المحيط، مثمنًا دوره في الوقوف على المشكلات الحقيقية للمجتمع، وتحقيق التكامل بين العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلي ضرورة تضافر الجهود، واستكمال خطوات الإنجازات التي حققتها الجامعة، مؤكدًا حرصه علي تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم، ودعم جهودهم لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمجتمعية، بما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في العمل البيئي والمجتمعي.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أحمد عدوي، عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، لاختياره لهذا المنصب المهم، مؤكدًا حرصه علي تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها نحو تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز دور القطاع من أجل تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة على المستويين المحلي والإقليمي، والارتقاء بالخدمات المجتمعية، ودفع عجلة التقدم نحو الأفضل.

