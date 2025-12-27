مواجهة قرآنية استثنائية في«دولة التلاوة» بين عبد الله عبد الموجود ومحمد كامل

18 حجم الخط

شهد برنامج «دولة التلاوة» مواجهة قرآنية قوية بين المتسابق القارئ عبد الله عبد الموجود والمتسابق القارئ محمد كامل، في حلقة اتسمت بالتنافس، وأبرزت تنوع المدارس الصوتية واختلاف أساليب الأداء، وسط تفاعل كبير من لجنة التحكيم والجمهور.

طه عبد الوهاب: أنتما الاثنان بلا حل.. تلاوة مبهرة وتنافس متقارب

أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بالمستوى العام للمواجهة، مؤكدًا أن كلا المتسابقين يتمتعان بقدرات متميزة، حيث وصف تلاوة عبد الله عبد الموجود بأنها رائعة، بينما اعتبر أداء محمد كامل جيدًا وفي معظم أجزائه جيد جدًا، في إشارة إلى تقارب المستوى وصعوبة المفاضلة.

الشيخ حسن عبد النبي: عبد الله مشروع قارئ له مستقبل ومحمد كامل يمتلك صوتًا ذهبيًا

وأوضح الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن القارئ عبد الله عبد الموجود يمتلك تلاوة جيدة تؤهله ليكون أحد أبناء «دولة التلاوة» مستقبلًا، رغم ملاحظته وجود خطأ بضم آيتين معًا وبعض المشكلات في الغنن، في حين أشاد بأداء القارئ محمد كامل، مؤكدًا أن أحكامه متقنة وأداءه ممتاز وصوته قوي، واصفًا إياه بـ«الصوت الذهبي».

أحمد نعينع: موهبتان واعدتان وصوتان جميلان يحملان مستقبلًا مبشرًا

من جانبه، أكد القارئ أحمد نعينع أن عبد الله عبد الموجود يمثل موهبة واعدة تستحق الدعم، بينما وصف محمد كامل بأنه قارئ جيد جدًا يتمتع بصوت جميل، مشددًا على أن المتسابقين معًا يملكان إمكانيات تؤهلهما للاستمرار والتطور داخل مدرسة التلاوة القرآنية.

طه النعماني: الالتزام برؤوس الآيات وتحرير المساحات الجمالية في الصوت

وأشار القارئ طه النعماني إلى أن عبد الله عبد الموجود بحاجة إلى مزيد من الالتزام برؤوس الآيات، مع الإشادة بإصراره وعزيمته وقدرته على التطور، فيما أثنى على محمد كامل، معتبرًا أن الله فتح عليه بموهبة جميلة ومتفردة، داعيًا إياه إلى عدم حبس صوته، والعمل على استكشاف المناطق الجمالية الكامنة فيه.

دولة التلاوة.. منافسة ترتقي بالقرآن وأصوات تحمل رسالة المستقبل

وتعكس هذه المواجهة القرآنية روح برنامج «دولة التلاوة»، الذي يواصل تقديم نماذج متميزة من القراء الشباب، في إطار تنافسي راقٍ يسهم في صقل المواهب وإحياء فن التلاوة وفق أصوله العلمية والصوتية.

