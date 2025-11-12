أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر.. الزمالك يقترب من ضم نجم بتروجت.. اجتماع حاسم في الأهلي لمناقشة صفقات يناير

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تراجع مسئولو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن عدم معاقبة أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، بسبب أحداث كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي أقيمت في الإمارات واختتمت يوم الأحد الماضي بتتويج النادي الأهلي باللقب، بعد الفوز على الزمالك.

ورغم إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي شهدت تغريم الزمالك ولاعبه خوان بيزيرا، وتجاهل معاقبة زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، إلا أن مسئولي الجبلاية تراجعوا وتم تعديل البيان ليعلنوا معاقبة زيزو بغرامة 50 ألف جنيه.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة انضمام حامد حمدان، لاعب بتروجت، باتت قريبة للغاية من الحسم لصالح القلعة البيضاء، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة بتروجت للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تواصلت بالفعل مع مسئولي بتروجت خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق على أغلب التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب نفسه تميل بشدة للانتقال إلى الزمالك في ظل تقديره للمشروع الجديد داخل النادي وثقته في المشاركة الأساسية مع الفريق.

كشفت قناة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين إدارة الكرة بالنادي والمدير الفني الدنماركي ييس توروب، عقب التتويج ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأوضحت القناة أن توروب فضل السفر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات، على أن يعود إلى القاهرة مع استئناف التدريبات الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الكرة بالنادي اجتماعاتها فور عودة المدرب، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمد يوسف، ووليد صلاح الدين.

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم الأربعاء على استاد العين بالإمارات، في إطار استعداداته لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد الدولي، ضمن مواجهات دورة الإمارات الودية، التي تشهد مشاركة أربع منتخبات هي مصر وإيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

شارك في المران محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد، بينما أدى محمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

أعلن موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، عن ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025 بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال العام على رأس القيادة الفنية لفريق بيراميدز.

وذكر الموقع المسئول عن تاريخ وإحصاء كرة القدم، أن المدير الفني الكرواتي قاد بيراميدز للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس المحيطات الثلاثة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة، ثم الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، ونجح في وضع بيراميدز بصدارة ترتيب الأندية في القارة السمراء خلال العام.

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أول تحرك من النادي بعد العقوبات الصادرة في حقه وحق لاعبه أحمد سيد زيزو، بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وقال المصدر، إن النادي يراجع حاليا اللوائح المتعلقة بالعقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة المصري بحق النادي ولاعبه أحمد مصطفى زيزو بشأن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأوضح أن الأهلي يسعى للتأكد من مدى استناد هذه العقوبات إلى نصوص واضحة، مؤكدا أن في حالة عدم وجود سبب واضع للعقوبات سيضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقه وحماية مصالح لاعبيه.

تجري إدارة الكرة بنادي الزمالك محاولات مكثفة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإقامات اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل رحلة الفريق المرتقبة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر داخل النادي أن الإدارة تسابق الزمن لإنهاء كل الأوراق الرسمية الخاصة بإقامة اللاعبين، لضمان عدم حدوث أي أزمة في استخراج تأشيرات السفر أو اللحاق بالبعثة البيضاء في الموعد المحدد.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا.

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ كبير للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالوقت الحالي، ويسعى النادي الباريسي لضمان وجود اسم كبير في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

