الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترشيح يورتشيتش لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025

يورتشيتش
يورتشيتش
18 حجم الخط

أعلن موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، عن ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠٢٥ بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال العام على رأس القيادة الفنية لفريق بيراميدز.

 يورتشيتش مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠٢٥

وذكر الموقع المسئول عن تاريخ وإحصاء كرة القدم، أن المدير الفني الكرواتي قاد بيراميدز للفوز  بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس المحيطات الثلاثة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة، ثم الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، ونجح في وضع بيراميدز بصدارة ترتيب الأندية في القارة السمراء خلال العام.

ويأتي ترشيح كرونسلاف يورتشيتش ضمن قائمة من المدربين الكبار للفوز بالجائزة ومن بينهم الإيطالي أنطونيو كونتي، والأرجنتيني دييجو سيميوني، والإسباني لويس إنريكي، والألماني هانزي فليك، والإسباني مايكل أرتيتا، والإيطالي إنزو مارسيكا، والإسباني أوناي إيمري، والبلجيكي فينسينت كومباني، والإسباني تشابي ألونسو، وغيرهم من كبار المدربين في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم يورتشيتش الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز بيراميدز أفضل مدرب في العالم لعام ٢٠٢٥ دوري أبطال أفريقيا كأس المحيطات الثلاثة كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

الحكم الدولي السابق جمال الغندور ينفي انتقاد التحكيم

المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد

بعد لعنة الإصابات، المنتخب السعودي يستعيد نجم خط الهجوم

ليون يخطف جوهرة ريال مدريد من مانشستر يونايتد

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية

بيراميدز يصارع الزمن لتجهيز قائمة المصابين

نجم المنتخب الوطني يوسف بدوي: فخور بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه

الدهرواي: بطولة العالم للكاراتيه في مصر ستكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبة

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية