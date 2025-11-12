بعد إصابة السولية وشلبي، منتخب مصر المشارك بكأس العرب يستدعي ثنائي سيراميكا والاتحاد

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب 

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

عمرو السولية، فيتو
عمرو السولية، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

أكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن اللجنة المنظمة للبطولة حددت يوم 18 نوفمبر الجاري، كآخر موعد لإرسال القائمة النهائية للفراعنة بأسماء اللاعبين المشاركين البطولة.

وبحسب المصدر، فإن القائمة النهائية لجميع الفرق المشاركة ستضم 23 لاعبًا فقط بينهم ثلاثة حراس مرمى.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، أرسل في وقت سابق القائمة المبدئية إلى اللجنة المنظمة وتضمنت أسماء 55 لاعبًا.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق أول أمس الإثنين المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب حلمي طولان عمرو السولية مصطفي شلبي أحمد ربيع كأس العرب

