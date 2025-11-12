الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تحركات مكثفة بالزمالك لإنهاء إجراءات إقامة لاعبيه الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا

تجري إدارة الكرة بنادي الزمالك محاولات مكثفة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإقامات اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل رحلة الفريق المرتقبة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا  في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر داخل النادي أن الإدارة تسابق الزمن لإنهاء كل الأوراق الرسمية الخاصة بإقامة اللاعبين، لضمان عدم حدوث أي أزمة في استخراج تأشيرات السفر أو اللحاق بالبعثة البيضاء في الموعد المحدد.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الجهاز الإداري لتوفير كل سبل الراحة والاستقرار للفريق، بناءً على توجيهات أحمد عبدالرؤوف المدير الفني، الذي طالب بسرعة إنهاء الملفات الإدارية.

ومن المنتظر أن يتم حسم الملف بشكل نهائي خلال أيام، ليبدأ الزمالك رحلته الإفريقية بقائمة مكتملة وجاهزية فنية وإدارية كاملة.

 

سبب عدم حصول بنتايج على تأشيرة جنوب أفريقيا مع الزمالك

يأتي ذلك تحسبا لعدم تكرار أزمة محمود بنتايج لاعب الزمالك، الذي غاب عن مباراة فريقه أمام ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية العام الماضي، وذلك لعدم استخراج تأشيرة السفر إلى جنوب أفريقيا.

ولم يتم استخراج تأشيرة السفر لبنتايج مثل باقى اللاعبين لأنه معه إقامة بفرنسا، وجواز السفر الخاص به مغربي، وبالتالي حتى يحصل على التأشيرة لجنوب أفريقيا يحتاج إلى السفر للمغرب أو فرنسا.

