مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة انضمام حامد حمدان، لاعب بتروجت، باتت قريبة للغاية من الحسم لصالح القلعة البيضاء، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة بتروجت للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تواصلت بالفعل مع مسئولي بتروجت خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق على أغلب التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب نفسه تميل بشدة للانتقال إلى الزمالك في ظل تقديره للمشروع الجديد داخل النادي وثقته في المشاركة الأساسية مع الفريق.

وأضاف المصدر أن الزمالك يتحرك بهدوء لإنهاء الصفقة رسميًا خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة دعم صفوف الفريق بعناصر شابة مميزة استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن الجهاز الفني أبدى إعجابه بإمكانات حامد حمدان وقدرته على إضافة قوة دفاعية في وسط الفريق.

الجريدة الرسمية