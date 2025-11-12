الزمالك يراقب لاعبين لتدعيم مركز الجناح الأيسر في يناير

18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي بدأت التحرك لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد توصية من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة تتابع عددًا من اللاعبين المميزين في الدوري المصري وبعض الدوريات العربية، لاختيار الأنسب لاحتياجات الفريق.

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لضم جناح يتمتع بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق هجوميًا، لتعويض تراجع مستوى بعض اللاعبين في هذا المركز.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة لتقوية الفريق خلال يناير استعدادًا لاستكمال الموسم المحلي والمشاركة المحتملة في البطولات الإفريقية المقبلة.

