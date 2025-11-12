الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الزمالك يراقب لاعبين لتدعيم مركز الجناح الأيسر في يناير

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي بدأت التحرك لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد توصية من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة تتابع عددًا من اللاعبين المميزين في الدوري المصري وبعض الدوريات العربية، لاختيار الأنسب لاحتياجات الفريق.

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لضم جناح يتمتع بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق هجوميًا، لتعويض تراجع مستوى بعض اللاعبين في هذا المركز.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة لتقوية الفريق خلال يناير استعدادًا لاستكمال الموسم المحلي والمشاركة المحتملة في البطولات الإفريقية المقبلة.

