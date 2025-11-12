الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يعرض 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ كبير للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان يجهز 100 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز 

ويعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالوقت الحالي، ويسعى النادي الباريسي لضمان وجود اسم كبير في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع “le 10 Sport” أن بطل أوروبا مستعد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم الروخيبلانكوس جوليان ألفاريز في الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوليان ألفاريز ألفاريز أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

لرد صفعة مبابي، باريس سان جيرمان يجهز لصفقة مدوية من ريال مدريد

ليفربول يرغب في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان بأي ثمن

سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على ليون

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

استمرار سقوط أمطار غزيرة على بورفؤاد (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية