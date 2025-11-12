باريس سان جيرمان يعرض 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ كبير للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان يجهز 100 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز

ويعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بالوقت الحالي، ويسعى النادي الباريسي لضمان وجود اسم كبير في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع “le 10 Sport” أن بطل أوروبا مستعد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم الروخيبلانكوس جوليان ألفاريز في الفترة المقبلة.

